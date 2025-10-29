29 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

La nostalgie du clapet fait peau neuve avec le robuste SPC TITAN 2

Dans un marché dominé par les smartphones toujours plus sophistiqués, SPC prend le contrepied avec le TITAN 2, un téléphone à clapet qui revendique haut et fort sa robustesse, sa simplicité et sa longévité.

Un téléphone conçu pour durer

SPC, marque espagnole spécialisée dans les technologies grand public, poursuit son ambition de devenir un acteur européen majeur sur le segment de la téléphonie fonctionnelle. Avec le TITAN 2, elle renforce sa gamme de téléphones “basiques” pensés pour ceux qui privilégient la fiabilité à la surenchère technologique.

Le SPC TITAN 2 affiche un design à clapet classique, gage de praticité et de protection. Son écran de 2,4 pouces en verre résistant aux rayures se referme sur un clavier à grandes touches qui facilite la saisie, même avec des gants ou dans des conditions de travail exigeantes. Sa structure renforcée et sa certification IP44 le protègent contre les chutes, les poussières et les projections d’eau.

Une autonomie « titanesque » et une connectivité 4G

L’un des principaux atouts du TITAN 2 est sans conteste son autonomie impressionnante : jusqu’à six jours d’utilisation sans recharge, selon SPC. Une performance rare à l’heure où la plupart des smartphones peinent à dépasser deux jours.

Côté communication, le téléphone bénéficie de la connectivité 4G. Compact et léger, il se glisse aisément dans une poche.

L’essentiel, accessible immédiatement

Pensé pour une utilisation fluide et intuitive, le SPC TITAN 2 va droit à l’essentiel : appels, messages, contacts. Son interface est claire et ses menus sont simplifiés.

Trois touches de numérotation directe et huit mémoires rapides assurent un accès instantané aux contacts les plus fréquents. Son répertoire comprend 2000 contacts.

Et pour ne rien gâcher, le haut-parleur de 105 dB délivre un son puissant et clair, parfait pour les environnements bruyants comme les entrepôts, les garages ou les chantiers. Ajoutez à cela une radio FM intégrée pour se divertir ou s’informer sans connexion Internet, et même un appareil photo arrière pour capturer documents, produits ou souvenirs.

Un compagnon fiable, même en cas d’urgence

Le TITAN 2 ne se contente pas d’être pratique : il mise aussi sur la sécurité. Son bouton ICE (In Case of Emergency) permet d’enregistrer des informations médicales et un contact d’urgence, pour être localisé ou assisté rapidement en cas de problème.

Autre innovation bienvenue : la fonction SMART HELP, un ensemble d’outils intelligents pensés pour le confort et la tranquillité d’esprit. Parmi eux, la possibilité de configurer le téléphone à distance, un système de sonnerie adaptative qui augmente le volume en cas d’appels insistants, ou encore des alertes automatiques envoyées à un proche en cas de batterie faible, d’appels manqués ou d’inactivité prolongée. Un véritable filet de sécurité numérique.

Disponible en noir et prochainement en rouge, le SPC TITAN 2 est proposé au prix conseillé de 49,99 €.