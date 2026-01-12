12 janvier 2026 à 08h58 par La rédaction | 12 janvier 2026 à 10h00

La Poste Mobile casse les prix : jusqu'à 50 % de remise sur ses forfaits 5G en ce début d'année

La Poste Mobile démarre l’année sur les chapeaux de roue. L’opérateur virtuel, désormais adossé au réseau Bouygues Telecom, lance une offensive tarifaire massive avec 50 % de remise sur ses forfaits mobiles sans engagement pendant six mois. Une promotion qui repositionne clairement la marque parmi les offres les plus agressives du marché, y compris face aux filiales low-cost des opérateurs historiques.

Jusqu’à 130 Go de 5G à 5,49 € par mois

Parmi les offres les plus marquantes, le forfait 5G 130 Go attire immédiatement l’attention. Proposé à 5,49 € par mois pendant six mois, avant de passer à 10,99 €, il inclut la carte SIM offerte, les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe de 25 Go utilisable en Europe et dans les DOM.

Un forfait 300 Go sous la barre des 10 €

La promotion ne s’arrête pas là. La Poste Mobile frappe encore plus fort avec son forfait 5G 300 Go, affiché à 9,99 € par mois au lieu de 19,99 €, là aussi avec la carte SIM offerte. Une proposition rare sur le marché à ce niveau de prix, qui vise clairement les utilisateurs très gourmands en data.

Ce forfait comprend 300 Go utilisables en France métropolitaine, mais aussi 35 Go depuis l’Union européenne et les DOM. À cela s’ajoutent des enveloppes dédiées pour les déplacements hors UE, avec 10 Go depuis le Maghreb et 10 Go depuis la Suisse et Andorre. Les appels, SMS et MMS restent bien entendu illimités, y compris depuis l’Europe et les DOM.

Forfait 200 Go : le meilleur compromis data à petit prix

Parmi les promotions en cours, le forfait 200 Go se distingue comme un choix particulièrement pertinent pour les utilisateurs intensifs qui ne souhaitent pas s’engager. Actuellement proposé à 7,49 € par mois pendant six mois (au lieu de 14,99 €), ce forfait allie volume de données important, flexibilité et 5G incluse le tout sans engagement de durée.

Ce forfait comprend également une allocation dédiée de 30 Go de données utilisables en Union européenne et dans les DOM, idéale pour les séjours ou déplacements fréquents à l’étranger au sein de ces zones, sans craindre de voir son enveloppe principale fondre trop rapidement. L’opérateur intègre aussi les appels, SMS et MMS illimités, offrant une formule complète pour une grande majorité d’utilisateurs mobiles.

Forfait 100 Mo : l’option ultra-économique pour usages légers

À l’autre bout de l’échelle, le forfait 100 Mo en 4G représente l’entrée de gamme la plus accessible de La Poste Mobile, pensé pour les utilisateurs aux besoins numériques très limités. En promotion, il est affiché à 2,49 € par mois pendant six mois, avant de revenir à 4,99 € si vous ne changez rien au terme de la période.

Ces remises de 50 % jusqu’au 25 janvier 2026 inclus, constituent une opportunité particulièrement intéressante pour changer d’opérateur sans risque, d’autant que l’ensemble des forfaits concernés restent sans engagement.