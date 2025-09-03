03 septembre 2025 à 05h44 par La rédaction | 03 septembre 2025 à 07h51

La Poste Mobile frappe fort pour la rentrée avec 4 mois offerts sur tous ses forfaits sans engagement

À l’occasion de la rentrée 2025, La Poste Mobile met en avant une offre agressive : jusqu’au 21 septembre, tous ses forfaits mobiles sans engagement sont proposés gratuitement pendant les quatre premiers mois. Une opération coup de poing qui concerne aussi bien les forfaits à petit prix que les abonnements data les plus généreux, dont un forfait 5G de 300 Go.

Une offre valable sur les quatre forfaits SIM

Concrètement, les nouveaux abonnés bénéficient d’une remise automatique de quatre mois, avant de basculer vers les tarifs habituels. Les forfaits concernés sont :

100 Mo : 0 €/mois pendant 4 mois, puis 4,99 €/mois.

130 Go : 0 €/mois pendant 4 mois, puis 10,99 €/mois.

200 Go : 0 €/mois pendant 4 mois, puis 14,99 €/mois.

300 Go 5G : 0 €/mois pendant 4 mois, puis 19,99 €/mois.

L’activation de la ligne nécessite toutefois l’achat d’une carte SIM facturée 9,90 €. L’offre est réservée aux souscriptions réalisées entre le 1er et le 21 septembre 2025, et reste ouverte aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Le forfait 100 Mo : la simplicité avant tout

100 Mo de data sont suffisant uniquement pour un usage ponctuel (consultation d’e-mails, messagerie instantanée légère, navigation occasionnelle). Ce forfait inclut aussi une petite enveloppe en itinérance en Europe et DOM, généralement équivalente au volume national (100 Mo), mais reste très limité pour un usage régulier hors de France. Avec un prix de 4,99 €/mois après la période promotionnelle, il s’agit de l’offre la plus accessible du catalogue.

130 Go : un bon compromis pour les connectés

130 Go de data à 10,99 €, largement suffisant pour la navigation web, le streaming musical et vidéo en qualité standard, l’usage intensif des réseaux sociaux et des applications mobiles. 25 Go sont utilisables en Europe et DOM/COM. Cela permet de voyager sereinement en conservant ses usages principaux (messagerie, réseaux sociaux, GPS, streaming léger).

200 Go : l’équilibre entre volume et prix

Avec 200 Go de data et un tarif de 14,99 €/mois (après les mois gratuits), ce forfait se distingue par sa flexibilité. Suffisant pour couvrir les usages familiaux ou professionnels exigeants, il permet de profiter confortablement des services en ligne sans crainte du dépassement.

Ce forfait propose 30 Go utilisables en Europe et DOM/COM. De quoi maintenir tous ses usages habituels en déplacement (visioconférence, réseaux sociaux, navigation, etc.).

300 Go 5G : l’arme ultime pour un usage intensif

Véritable star de cette campagne, le forfait 300 Go inclut la compatibilité 5G sans surcoût. Proposé à 0 € pendant quatre mois puis 19,99 €/mois, il s’adresse aux utilisateurs intensifs : streaming en 4K, télétravail, jeux en ligne ou partage de connexion multi-appareils.

L’offre prévoit aussi une enveloppe roaming étendue : 35 Go en Europe et DOM/COM, ainsi que 10 Go depuis le Maghreb et 10 Go depuis la Suisse et Andorre. Plus de 50 destinations sont proposées. Cet avantage renforce l’attrait du forfait pour les voyageurs.

Conditions et limites à connaître

Si l’opération est attractive, quelques points méritent d’être précisés :

Les communications sont illimitées mais encadrées (129 correspondants maximum par mois pour les appels, 250 destinataires pour les SMS/MMS).

Les mois gratuits ne sont pas remboursés en cas de résiliation anticipée.

La promotion ne se cumule pas avec d’autres avantages (parrainage, remises La Banque Postale, réductions « clients Box », etc.).

En arrière-plan, La Poste Mobile continue de fonctionner sur le réseau de SFR, dont la couverture 5G s’étend rapidement. Le rachat par Bouygues Telecom, effectif depuis 2023, entraînera un basculement progressif vers le réseau de Bouygues d’ici 2027.

Une opération séduction pour la rentrée

Avec ces quatre mois offerts, La Poste Mobile joue la carte du test sans risque : les clients peuvent essayer librement un forfait généreux en data, profiter de la 5G et se désengager à tout moment s’ils ne sont pas convaincus. En ciblant à la fois les petits budgets, les familles et les gros consommateurs de data, l’opérateur frappe un grand coup sur un marché où la bataille des promotions fait rage chaque rentrée.

