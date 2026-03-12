12 mars 2026 à 08h22 par La rédaction

La Poste Mobile lance une offre exceptionnelle : 3 mois gratuits sur tous ses forfaits

Dans un marché des télécommunications particulièrement concurrentiel, les opérateurs multiplient les offres promotionnelles pour séduire de nouveaux abonnés. Mais certaines initiatives se distinguent par leur ampleur. C’est précisément le cas de La Poste Mobile, qui lance en mars 2026 une opération commerciale notable : trois mois d’abonnement offerts sur l’ensemble de ses forfaits mobiles sans engagement.

Accessible jusqu’au 22 mars 2026, cette promotion permet aux nouveaux clients de profiter gratuitement de leur forfait pendant un trimestre complet, avant que celui-ci ne passe à son tarif mensuel habituel. Une stratégie qui vise clairement à attirer de nouveaux utilisateurs et à leur permettre de tester les services de l’opérateur sans risque financier.

Une gamme de forfaits pensée pour tous les usages

L’opération promotionnelle concerne l’intégralité des forfaits sans engagement de l’opérateur. La gamme couvre des profils très variés, depuis les utilisateurs occasionnels jusqu’aux consommateurs intensifs de données mobiles.

Le forfait 130 Go : l’équilibre pour les usages quotidiens

Premier palier pour les utilisateurs connectés, le forfait 130 Go inclut :

130 Go de data mobile

Appels, SMS et MMS illimités

25 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM-COM

Ce forfait est proposé gratuitement pendant trois mois, puis 10,99 euros par mois.

Le forfait 200 Go : pour une consommation intensive

La deuxième formule monte en puissance avec 200 Go de données mobiles, accompagnés de :

Appels, SMS et MMS illimités

30 Go utilisables en itinérance en Europe et DOM/COM

Après les trois mois offerts, le forfait est facturé 14,99 euros par mois.

Le forfait 300 Go : pour les utilisateurs ultra-connectés

Au sommet de la gamme, le forfait 300 Go cible les profils les plus gourmands en data. Il comprend :

300 Go de data mobile

Appels, SMS et MMS illimités

dont 35Go utilisables en Europe et DOM/COM + 10Go supplémentaires depuis le Maghreb + 10Go supplémentaires depuis la Suisse et l'Andorre

L’offre est également gratuite pendant trois mois, puis proposée à 19,99 euros par mois.

Un mini forfait pour les besoins essentiels

À côté de ces offres riches en data, La Poste Mobile propose également un forfait d’entrée de gamme particulièrement accessible. Celui-ci inclut :

100 Mo de data mobile

Appels, SMS et MMS illimités

Affiché à 4,99 euros par mois en temps normal, il bénéficie lui aussi de trois mois gratuits dans le cadre de cette promotion.

Un réseau désormais opéré par Bouygues Telecom

Les forfaits de La Poste Mobile reposent désormais sur l’infrastructure de Bouygues Telecom. Cette évolution s’inscrit dans la transformation de l’opérateur après son rachat par Bouygues Telecom en 2024.

Historiquement, l’opérateur utilisait le réseau de SFR. Les nouveaux abonnés sont désormais progressivement basculés vers le réseau Bouygues, tandis que les clients existants migrent progressivement vers cette infrastructure.

Grâce à ce réseau, les abonnés bénéficient d’une couverture 4G dépassant 99 % de la population française, ainsi que d’un accès à la 5G selon les forfaits et la compatibilité du smartphone utilisé.

Des forfaits entièrement sans engagement

Autre argument mis en avant par l’opérateur : tous les forfaits concernés par la promotion sont sans engagement.

Concrètement, les abonnés peuvent changer d’opérateur à tout moment, résilier leur abonnement sans frais et tester le service librement pendant les trois mois gratuits.

Une opération destinée à gagner en visibilité

Moins médiatisé que les grands opérateurs historiques, La Poste Mobile cherche à renforcer sa présence sur le marché mobile français. L’opérateur mise notamment sur des tarifs compétitifs et sur l’amélioration de son infrastructure réseau depuis son rapprochement avec Bouygues Telecom.

Avec trois mois d’abonnement offerts, l’opérateur propose ainsi une offre particulièrement attractive pour les consommateurs qui souhaitent tester un forfait riche en data sans engagement et sans dépenser immédiatement.

Une opportunité qui reste toutefois limitée dans le temps : la promotion est valable uniquement jusqu’au 22 mars 2026 pour toute nouvelle souscription.