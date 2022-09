02 septembre 2022 à 00h15 par Philippe | 02 septembre 2022 à 15h01

La Poste Mobile : les forfaits 4G sans engagement sont gratuits jusqu'en 2023

Jusqu’au 25 septembre 2022, La Poste Mobile revient en force en offrant 4 mois de souscription sur chacun de ses forfaits mobile, allant de 100 Mo jusqu'à 100 Go.

Les formules 100 Mo, 50 Go et 100 Go tombent à 0 euros par mois pendant 4 mois. Face aux concurrents, que ce soit Sosh, B&You, Free ou encore Red by SFR, aucun ne propose une offre aussi intéressante. De plus, La Poste Mobile vous donne la possibilité de résilier quand vous le désirez, sans aucun frais supplémentaires ni préavis. Ces forfaits sont compatibles avec le réseau 5G de SFR pour 5 € supplémentaires par mois pour les forfait 50 et 100 Go. Elles donnent aussi la possibilité d'utiliser les Recharges Internet disponibles en appelant le 2525 (appel gratuit).

Formule 100 Go à 14,99 € par mois

- 100 Go utilisable en France Métropolitaine,

- des appels voix métropolitains illimités (hors Visio, hors numéros majorés et surtaxés). Les appels sont limités à 129 destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà facturation à 0,37€/min pour les appels métropolitains et 0,50€/min pour les appels vers les DOM).

- des SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS métropolitains + DOM et MMS métropolitains interpersonnels à usage privé, limités chacun à 250 destinataires différents par mois.

- 15 Go de volume internet décompté des 100 Go dans la limite de 15 Go maximum, qui sont utilisables depuis les zones Europe et DOM/COM, bloqué puis rechargeable. Les Appels/SMS&MMS sont illimités.

Formule 50 Go à 9,99 € par mois

- 50 Go utilisable en France Métropolitaine,

- des appels voix métropolitains illimités (hors Visio, hors numéros majorés et surtaxés). Les appels sont limités à 129 destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà facturation à 0,37€/min pour les appels métropolitains et 0,50€/min pour les appels vers les DOM).

- des SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS métropolitains + DOM et MMS métropolitains interpersonnels à usage privé, limités chacun à 250 destinataires différents par mois.

- 10 Go de volume internet décompté des 50 Go dans la limite de 10 Go maximum, qui sont utilisables depuis les zones Europe et DOM/COM, bloqué puis rechargeable. Les Appels/SMS&MMS sont illimités.

Formule 100 Mo à 4,99 € par mois

- 100 Mo utilisable en France Métropolitaine,

- 2 heures appels voix métropolitains (hors Visio, hors numéros majorés et surtaxés). Les appels sont limités à 129 destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà facturation à 0,37€/min pour les appels métropolitains et 0,50€/min pour les appels vers les DOM).

- des SMS et MMS illimités métropolitains (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) limités chacun à 250 destinataires différents par mois.

- 100 Mo de volume internet décompté des 100 Mo, qui sont utilisables depuis les zones Europe et DOM/COM, bloqué puis rechargeable. Les Appels/SMS&MMS sont illimités.



Comme ces forfaits en 4G sont sans engagement et gratuit, il est donc possible de s'abonner pour quatre mois et résilier sans frais avant que l'offre soit payante.

