08 septembre 2024 à 08h03 par La rédaction

La Poste Mobile : les forfaits sans engagement sont gratuits jusqu'en 2025

A l'occasion de cette rentrée, si vous avez envie de payer votre forfait mobile qu'à partir de 2025, c'est possible avec La Poste Mobile. Jusqu'au 29 septembre pour toute nouvelle souscription, le MVNO propose 4 mois gratuits sur quatre forfaits sans engagement.

Forfait Sim appels, SMS/MMS illimités avec 100 Go de Data en 5G à 10,99€ par mois

Les appels et SMS/MMS sont illimités en France et DOM. L'offre comprend 100 Go de Data 4G dont 25 Go en Europe et DOM/COM.

Forfait Sim Appels, SMS/MMS illimités avec 130 Go de Data en 5G à 14,99€ par mois

Les appels et SMS/MMS sont illimités en France et DOM. L'offre contient 130 Go de Data 5G et 25 Go en Europe et DOM/COM.

Forfait Sim Appels, SMS/MMS illimités avec 250 Go de Data en 5G à 19,99€ par mois

Les appels et SMS/MMS sont illimités en France et DOM. L'offre contient 250 Go de Data 5G et 30 Go en Europe et DOM + 5 Go depuis le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.

Forfait Sim 2h, SMS/MMS illimités avec 100Mo de Data en 4G à 4,99€ par mois

Ce forfait mobile destiné aux petits consommateurs offre 2 heures de communications, en France dans les DOM et en Europe. Les SMS et MMS sont illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes). L'enveloppe 4G est de 100Mo (dont 100 Mo en Europe etDOM/COM).

Pour les formules avec des appels illimitées avec 100 à 250 Go, les appels voix métropolitains sont illimités (hors Visio, hors numéros majorés et surtaxés) à 129 destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà facturation à 0,37€/min pour les appels métropolitains et 0,50€/min pour les appels vers les DOM).

Les SMS et MMS sont illimités chacun (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) à 250 destinataires différents par mois.