01 décembre 2021 à 00h15 par Philippe | 07 décembre 2021 à 12h49

La Poste Mobile : une offre spéciale avec 80 Go pour 9.99 € par mois jusqu'au 12 décembre

Une offre spéciale 80 Go vient d'apparaître chez La Poste Mobile pour moins de 10€. Jusqu'au 12 décembre, un nouveau forfait mobile de 80 Go et sans engagement est commercialisé pour 9.99 € par mois.

Une réduction de 5€ est appliquée pendant les 12 premiers mois, et au delà l'offre repasse automatiquement sur une facture mensuelle de 14,99€.

Cette formule comprend :

- 80 Go utilisable en France Métropolitaine,

- la possibilité d'utiliser les Recharges Internet disponibles en appelant le 2525 (appel gratuit),

- des appels voix métropolitains illimités (hors Visio, hors numéros majorés et surtaxés). Les appels sont limités à 129 destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà facturation à 0,37€/min pour les appels métropolitains et 0,50€/min pour les appels vers les DOM).

- des SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS métropolitains + DOM et MMS métropolitains interpersonnels à usage privé, limités chacun à 250 destinataires différents par mois.

- 10 Go de volume internet décompté des 80Go dans la limite de 10Go maximum, qui sont utilisables depuis les zones Europe et DOM/COM, bloqué puis rechargeable. Les Appels/SMS&MMS sont illimités.