21 juin 2023 à 00h15 par Philippe

La Poste Mobile se lance dans la location de smartphones reconditionnés avec mobile.club

L'opérateur MVNO La Poste Mobile vient de s'associer à l'entreprise française mobile.club. L'objectif de ce partenariat est permettre d'avoir accès à des smartphones reconditionnés haut de gamme à des tarifs plus abordables tout en limitant l'empreinte carbone de la téléphonie mobile.

La signature de ce partenariat stratégique permet à La Poste Mobile de proposer à ses clients des offres de location de smartphones reconditionnés opérées par mobile.club en les rendant accessibles directement depuis le portail internet de l'opérateur.

Les deux partenaires estiment que la location de smartphones représentera 50 % du marché européen d'ici 5 ans contre moins de 1% aujourd'hui, à l'instar du leasing automobile qui est passé de 12 % du marché en 2012 à 47 % en 2021.

Les clients et futurs clients de La Poste Mobile pourront désormais bénéficier du meilleur de la technologie, à des prix avantageux, grâce à un service unique de location de smartphones reconditionnés. Ils auront ainsi accès à toutes les offres proposées par mobile.club, comprenant de nombreux avantages, tels que 30 jours d'essai, une assurance casse et vol incluse, l'envoi du mobile en 48 h, la possibilité de changer de smartphones sans apport, et ce tous les 20 mois.

L'offre sera disponible dans un premier temps sur le site web de La Poste Mobile, avant d'être étendue en 2024 à l'ensemble des bureaux de poste en France.