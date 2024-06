26 juin 2024 à 02h20 par La rédaction

La première bague connectée d'Amazfit Helio Ring débarque en France

Première bague connectée d'Amazfit sur le marché français, l'Helio Ring propose un suivi complet de la santé via une application dédiée, devançant ainsi l'arrivée du Galaxy Ring de Samsung.

Bien qu'elle ne soit pas inédite sur le marché international, la bague connectée d'Amazfit marque l'arrivée de la marque sur ce segment en France. Ce marché en plein essor attire déjà l'attention des fabricants de smartphones tels que Samsung et Honor, qui ont annoncé leur intention d'y investir prochainement.

Au prix de 299,90 €, cette bague connectée permet une analyse détaillée des performances sportives et de récupération, en complément des données fournies par les montres connectées Amazfit.

L'application Zepp centralise les données de la bague, regroupant ainsi les informations sur l'entraînement et le sommeil en un seul endroit. Cela permet un suivi complet de la santé et de la forme physique, accessible 24h/24 et 7j/7.

Fabriquée en titane biocompatible, cette bague se porte plus facilement la nuit comme de jour, surpassant ainsi les montres connectées parfois encombrantes. La proximité du capteur avec le pouls de l'utilisateur permet une mesure précise des données de santé, offrant ainsi une surveillance détaillée de la récupération. Les données collectées sont analysées et présentées de manière claire dans l'application Zepp.

L'Amazfit Helio Ring assure un suivi des cycles de sommeil, prenant en compte à la fois l'état mental et physique de l'utilisateur. Les informations recueillies sont synthétisées en un score de préparation quotidien via l'application Zepp. Ce score, ainsi que d'autres indicateurs clés comme le score de sommeil, le temps de récupération et la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil, sont regroupés dans une vue d'ensemble de la récupération, facilitant l'optimisation des routines d'entraînement et de récupération.

Prix et disponibilité

L'Amazfit Helio Ring, une bague connectée disponible en deux tailles (10 pour un tour de doigt de 66 mm et 12 pour un tour de doigt de 71,3 mm).

La marque propose trois formules avantageuses qui font baisser le prix de la bague connectée à 149,99 €.Pour l'achat d'un ensemble bague connectée et montre connectée Cheetah Pro, T-Rex Ultra ou Flacon, les prix sont respectivement de 449,90 €, 549,90 € et 649,80 €.