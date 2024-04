14 avril 2024 à 07h18 par La rédaction

La production d'iPhone en Inde connaît une croissance fulgurante

L'Inde devient un acteur majeur de la fabrication d'iPhone pour Apple. La production indienne d'iPhone représente désormais 14 % de la production mondiale d'Apple d'après les données de Bloomberg, ce qui signifie qu'environ un iPhone sur sept est fabriqué en Inde.

Début 2023, l'Inde visait 25% de la production d'Apple d'ici 2025, selon le ministre Goyal. La tendance s'affirme malgré un retard.

L'Inde suscite un intérêt croissant de la part d'Apple, ce qui déplaît à la Chine, qui reste le principal pays d'assemblage des iPhone. Les ventes de l'iPhone 15 sur le vaste marché chinois sont en berne, en partie à cause d'appels au boycott sur les réseaux sociaux. Il faut noter que les relations entre New Delhi et Pékin ont toujours été tendues.

Tim Cook, le PDG d'Apple, doit d'ailleurs adopter une stratégie d'équilibre délicat entre l'Orient et l'Occident. En renforçant sa présence en Inde et en Chine tout en rencontrant les dirigeants politiques des deux pays, il vise à minimiser les tensions géopolitiques et à protéger les intérêts d'Apple sur ces marchés en pleine croissance.

En Inde, Foxconn est le leader de l'assemblage d'iPhone (67%) suivi de Pegatron (17%) et Wistron pour le reste (16%). De plus, selon Reuters, Pegatron serait en négociations avancées pour vendre son unique usine de production d'iPhone, située dans l'État du Tamil Nadu en Inde, au groupe Tata.

Il faut savoir aussi que fin 2023, Apple a officialisé la construction d'une immense usine d'assemblage d'iPhone en collaboration avec le groupe Tata en Inde. L'usine devrait ouvrir ses portes d'ici la mi-2025.

Si la Chine reste le cœur de la production d'iPhone, Apple commence à y rencontrer des difficultés. La concurrence croissante de Huawei est forte car la marque propose des smartphones haut de gamme à des prix compétitifs, ce qui attire de nombreux consommateurs qui auraient auparavant choisi un iPhone. Cette concurrence croissante réduit la part de marché d'Apple en Chine et au final pèse sur ses marges bénéficiaires.