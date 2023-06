22 juin 2023 à 05h00 par Philippe

La publicité génère 2 $ sur 3 $ dépensés sur mobile

Selon le dernier rapport State of Mobile Revenue 2023 de data.ai, l'économie des applications vaut 500 milliards de dollars, dont 336 milliards (67%) proviennent de la publicité et 167 milliards (33%) des achats in-app. Les applications telles qu'Instagram et TikTok ont capté environ 65 % de ces dépenses publicitaires, tandis que les jeux en ont capté 35 %. C'est l'inverse de la dynamique observée pour les achats in-app, où les jeux représentent la majorité des dépenses des consommateurs dans les boutiques d'applications (66 %), tandis que les applications en captent la plus petite partie (34 %).

Les dépenses publicitaires mobiles représentent non seulement une part plus importante du chiffre d'affaires total, mais elles ont également connu une croissance beaucoup plus rapide (14 % en glissement annuel en 2022) malgré des vents contraires importants tels que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe et la Transparence du suivi des applications d'Apple. En revanche, les dépenses des consommateurs dans les boutiques d'applications ont légèrement diminué en 2022, de 2 % en glissement annuel, car les budgets des consommateurs se sont resserrés en raison des préoccupations liées à l'inflation.

Pour maximiser les revenus de la monétisation mobile, les leaders du marché utilisent une combinaison de publicité, d'achats ponctuels dans l'application et d'abonnements en tant que modèle hybride pour diversifier les flux de revenus. Cependant, jusqu'à récemment, les marques et les éditeurs n'étaient pas en mesure d'évaluer le revenu total sur mobile ou de voir les stratégies de monétisation de leurs concurrents, ce qui les empêchait de maximiser leur combinaison de monétisation.

La croissance du marché de la téléphonie mobile s'accompagne d'une concurrence accrue, ce qui nécessite des stratégies de monétisation de plus en plus sophistiquées. Notre dernier rapport révèle des informations qui vous aideront à découvrir les dernières tendances, à identifier ce qui fonctionne et à améliorer vos tactiques de monétisation.

Les principales conclusions sont les suivantes :

- Revenus publicitaires : En 2022, l'Amérique du Nord était la première région attirant les dollars publicitaires mobiles, représentant près de la moitié des revenus publicitaires mobiles mondiaux. L'Asie s'est classée en deuxième position avec 23 % (hors Chine), suivie par l'Europe avec 19 %.

- Revenus totaux des apps : 65 % des 20 meilleures applis, dont TikTok, Instagram, Snap, Twitter, Facebook et LinkedIn, utilisent à la fois les achats in-app et les flux de revenus publicitaires. Les jeux phares tels que Candy Crush Saga et PUBG Mobile, aux côtés des apps de streaming, notamment YouTube et Disney+, utilisent également une stratégie de monétisation mixte. Sur YouTube, si environ 90 % des revenus proviennent de la publicité, 10 % proviennent des achats sur l'app store pour supprimer ces publicités.

- Achats uniques dans l'application (IAP) : Les modèles d'achat unique gagnent du terrain en dehors des jeux, largement popularisés par le modèle d'économie des créateurs de TikTok. Ce modèle a été suivi par les microtransactions IAP dans les jeux favoris Candy Crush Saga et ROBLOX.

- Les achats d'applications par abonnement : Les applications de divertissement commandent toujours la part de portefeuille aux États-Unis pour les abonnements mobiles, YouTube, HBO Max et Tinder revendiquant les trois premières places.