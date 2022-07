01 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

La suite de Road of Valor: World War II est désormais disponible avec Road to Valor: Empires

Road to Valor: Empires est un jeu de stratégie JcJ en temps réel dans lequel vous affronterez des joueurs à travers le monde aux commandes d'une armée composée de dieux, bêtes et héros mythologiques.

Road to Valor: Empires est la suite de Road to Valor: World War II, qui a été lancé en janvier 2019 et a franchi le cap des 3 millions de téléchargements.

Dans ce jeu RTS PvP mobile, les joueurs peuvent devenir des généraux légendaires et concevoir leurs propres armées à partir d'unités issues de civilisations et de mythes variés, en plus d'unités de héros appelées Gardiens.

Actuellement, les joueurs peuvent rejoindre l'une des trois factions disponibles : les Romains, les Perses et les Normands. D'autres civilisations et mythes seront prochainement ajoutés. Les joueurs peuvent choisir l'un des neuf Gardiens et huit des 60 formations d'unités différentes pour créer un deck stratégique dans le but de surpasser les joueurs adverses et de revendiquer le trône.

Le jeu est disponible sur l'App Store et Google Play.