05 mai 2026 à 00h00 par La rédaction

La tablette, nouvel allié incontournable des étudiants français

Crédit Photo : Lenovo

Près d’un étudiant français sur deux a désormais intégré la tablette à son quotidien. Longtemps perçue comme un appareil d’appoint, elle s’affirme aujourd’hui comme un véritable pilier dans l’écosystème numérique des jeunes, à la croisée des usages éducatifs, créatifs et de divertissement.

Selon une étude Selon une étude Censuswide réalisée pour Lenovo auprès de 8 035 étudiants en Europe, dont un peu plus de 1 000 en France, la perception de cet outil est sans équivoque : 91 % des étudiants français jugent la tablette utile dans leur vie étudiante, et plus de la moitié la considèrent même comme indispensable. Une adoption qui ne relève pas d’un simple engouement passager, mais bien d’une évolution profonde des pratiques numériques.

Un usage complémentaire, au cœur d’un quotidien connecté

Contrairement à d’autres équipements, la tablette ne remplace pas les appareils existants mais vient les compléter. En France, 47 % des étudiants déclarent l’utiliser régulièrement, que ce soit pour travailler, communiquer ou se divertir. Si le smartphone reste l’outil privilégié pour les échanges (32 %), la tablette conserve une place plus discrète sur ce terrain (12 %).

Dans le cadre des études, les usages se répartissent davantage : 22 % des étudiants privilégient l’ordinateur portable, 19 % le smartphone et 15 % la tablette. Cette dernière s’impose ainsi comme un outil polyvalent, capable de s’adapter à des besoins variés sans supplanter les autres supports.

Mobilité, autonomie et performance : les nouvelles exigences

Au-delà des usages, les attentes des étudiants dessinent le portrait d’un appareil idéal. L’autonomie apparaît comme un critère central, citée par 36 % des répondants, tandis que 37 % l’associent directement à des enjeux de durabilité. Dans un quotidien rythmé par les déplacements entre amphithéâtres, bibliothèques, cafés et transports, la capacité à tenir toute une journée sans recharge devient essentielle.

La performance, quant à elle, est perçue comme une évidence : 87 % des étudiants accordent de l’importance à la rapidité d’exécution, et 88 % à la qualité d’affichage. La portabilité constitue également un atout majeur, jugée déterminante par 85 % des étudiants, tandis que près d’un tiers souligne la facilité d’utilisation de la tablette dans des environnements variés.

Un outil au service de la productivité et de la créativité

Les étudiants attendent avant tout que la technologie simplifie leur quotidien. Dans leur équipement idéal, ils privilégient l’autonomie, la qualité d’écran et les outils intelligents d’aide aux études. La capacité à naviguer rapidement entre différentes applications est également perçue comme un facteur clé de concentration.

La tablette séduit notamment pour des usages concrets : prise de notes, annotation de documents ou encore utilisation comme second écran. Elle devient ainsi un véritable support de travail mobile, capable de s’adapter aux exigences académiques.

Par ailleurs, la dimension créative prend une place croissante. La précision du stylet est jugée importante par 90 % des étudiants, tandis que 88 % accordent de l’attention à la qualité du clavier. L’intégration de l’intelligence artificielle renforce cette dynamique : 43 % des étudiants estiment qu’elle améliore leur efficacité, et 37 % qu’elle stimule leur créativité.

Entre travail et divertissement, un écran polyvalent

La tablette ne se limite pas aux usages académiques. Elle s’impose également comme un outil de divertissement. Plus de la moitié des étudiants français (57 %) préfèrent regarder des contenus sur tablette plutôt que sur un téléviseur, confirmant son rôle central dans les moments de détente.

Cette polyvalence explique en grande partie son succès : un seul appareil pour étudier, créer, communiquer et se divertir, sans rupture d’usage.

Sécurité et durabilité, des attentes renforcées

Si les fonctionnalités restent essentielles, les étudiants expriment également des attentes fortes en matière de sécurité et de responsabilité. Une large majorité (95 %) considère comme primordial de garder le contrôle de ses données personnelles.

La durabilité s’impose aussi comme un critère déterminant. Les étudiants privilégient des appareils conçus pour durer, mettant en avant la longévité (39 %), l’efficacité énergétique (37 %) et la qualité des matériaux (32 %).

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