31 mai 2023 à 03h00 par Philippe

La tablette TCL NXTPAPER 11 obtient une reconnaissance internationale en remportant le iF Design Award

La tablette TCL NXTPAPER 11 a remporté le prix prestigieux : le iF DESIGN AWARD 2023. Louant son design élégant et son affichage saisissant grâce à la technologie NXTPAPER 2.0, ce prix reconnaît la volonté et l'engagement de TCL à créer de beaux produits, performants, accessibles à tous.

L'iF DESIGN AWARD est l'un des prix de design les plus prestigieux au monde, avec près de 11000 candidatures en provenance de 56 pays en 2023. Le jury de l'iF a souligné à la fois le design de pointe et la technologie de soins oculo-visuels inégalée comme facteurs clés dans leur choix en l'honneur de la TCL NTXPAPER 11. Le iF Design Awards est reconnu comme un arbitre de qualité pour un design exceptionnel. Le label iF est reconnu dans le monde entier pour ses services de design exceptionnels et le iF Design Awards est l'un des prix de design les plus importants au monde. Les soumissions sont accordées dans les disciplines suivantes : Product, Packaging produit, Communication et Conception du Service/UX, Architecture et architecture d'intérieur ainsi que Concept professionnel.

" Le fait de remporter ces prix dès les débuts de la TCL NXTPAPER 11 confirme qu'offrir des soins oculo-visuels novateurs sans compromettre l'excellence de l'affichage est la voie à suivre pour TCL ", a déclaré Stefan Streit, CMO de TCL Communication. " TCL continuera de s'efforcer à réaliser des produits qui combinent des technologies d'affichage de pointe et un design de qualité supérieure. "

Ses principales caractéristiques

La TCL NXTPAPER 11 est dotée d'un écran couleur 2K de 11 pouces avec un effet comme sur du papier, une luminosité améliorée, une meilleure protection oculaire et un design exceptionnel. Équipée de la technologie innovante NXTPAPER 2.0, la luminosité de l'écran est la meilleure de sa catégorie, avec jusqu'à 500 nits, tout en dépassant les attentes TÜV de réduction de la lumière bleue. Elle a été conçue avec des capacités anti-éblouissement, la tablette peut être utilisée même sous la lumière du soleil ou sous n'importe quel angle. Elle pèse 462 grammes dans ses 6,9 mm d'épaisseur.

La TCL NXTPAPER 11 est pour l'instant uniquement disponible chez Orange en Espagne à 269€, incluant un flip case et un T-pen. Elle sera bientôt disponible en France.