21 septembre 2022 à 09h12 par Philippe | 26 septembre 2022 à 13h52

La tendance est aux smartphones pliables

Le pliable prend lentement mais sûrement sa place sur le marché des smartphones. Les premières versions sorties en 2019 étaient loin de susciter l'intérêt.

Cependant, les modèles présentés récemment séduisent de plus en plus les consommateurs assoiffés d’innovation. En effet, ceux-ci offrent désormais plus de confort avec un écran plus large ou encore une prise en main plus facile. Il en résulte des ventes en hausse, notamment concernant celles du géant sud-coréen Samsungqui en détient à ce jour le monopole.

Avantages et inconvénients

Le principal avantage de ces mobiles flexibles est bien entendu leur taille. Ils disposent d’un écran dont la surface peut être doublée en un seul geste. Samsung a par exemple repensé le design de son Z Flip4 avec un écran de 6,7 pouces ouvert. Un autre atout de ces appareils réside dans leur compacité.

En effet, ils se glissent facilement dans une poche une fois refermés. Ils sont également idéaux pour composer un kit de survie technologique. Ce dernier peut être un sac ou une pochette qui comprend différents outils indispensables à avoir à portée de main comme des appareils de stockage, des chargeurs et évidemment des téléphones portables avec leurs accessoires. Par ailleurs, un smartphone pliable est multitâche :

- il permet le transfert facile de documents d’une application à une autre ;

- l’aspect logiciel permet plusieurs configurations d’utilisation : ouvert, retourné, ouvert à moitié et posé à plat ;

- les applications offrent généralement des fonctionnalités supplémentaires spécifiques aux smartphones pliables.

Toujours en se référant au Z Flip4, son écran d’accueil de 1,9 pouce permet de lancer des appels, de répondre à des messages, de prendre une photo ou de personnaliser le fond d’écran. Son écran peut être ouvert pour jouir de plus de confort de lecture et de navigation. On peut aussi le retourner, le poser à plat, mais aussi le diviser en deux. Le principal inconvénient des smartphones pliables reste leur prix, qui constitue encore un frein à l’achat pour le grand public. À titre d’exemple, le prix moyen d’un Z Flip4 de Samsung neuf varie de 856 € à 1 109 €. En outre, le mobile peut présenter un souci d’ergonomie en étant plus volumineux (une fois ouvert) et plus lourd qu’un smartphone classique.

Perspectives d’avenir

Samsung domine actuellement le marché du smartphone pliable avec près de 10 millions d’exemplaires écoulés en 2021. D’un autre côté, la concurrence y voit désormais un intérêt et propose d'autres modèles.

Huawei présente son P50 Pocket après son Mate X. Toujours dans la tendance du flip, Oppo et Xiaomi s’y mettent aussi en Chine avec le Find N et le Mi Mix Fold.

Prochainement, Honor devrait enrichir les rangs de sa gamme Magic Fold avec le Magic V. Il en est de même pour Xiaomi qui projette d’intégrer le marché européen via son Mix Fold 2. Certains spéculent même le lancement d’un iPhone pliable vers l’année 2025.

Avec toute cette effervescence, ce type de modèle devrait très prochainement se démocratiser et permettre une baisse progressive des tarifs. En effet, l’institut de recherche Counterpoint Technology assure que les ventes pour 2023 devraient atteindre 26 millions d'unités. Le chef du secteur mobile de Samsung a même affirmé que ces mobiles pliables devraient représenter plus de la moitié des ventes de smartphones premium de la marque en 2025. Les téléphones portables pliables deviendront-ils la nouvelle norme ?