05 novembre 2024 à 08h29 par La rédaction | 05 novembre 2024 à 09h31

Le 120 Hz, un standard pour tous les iPhone 17 ?

Selon les dernières rumeurs, tous les modèles d'iPhone 17 bénéficieront de la technologie ProMotion, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une meilleure fluidité d'affichage. Cette fonctionnalité, jusqu'ici réservée aux versions haut de gamme, serait désormais accessible à toute la gamme.

L'iPhone 13 Pro a inauguré une ère de différence chez Apple : les modèles Pro, équipés d'écrans 120 Hz, se démarquent nettement des versions standards limitées à 60 Hz. Cette politique, en vigueur depuis plusieurs générations, fait régulièrement l'objet de critiques. En effet, de nombreux smartphones Android, y compris dans les gammes d'entrée de gamme, proposent désormais des taux de rafraîchissement élevés.

Cette technologie permet un taux de rafraîchissement variable, optimisant ainsi la consommation énergétique. Si l'on ignore encore si l'iPhone 17 supportera du 90 ou 120 Hz, il est certain que l'écran pourra descendre à 1 Hz, idéal pour la lecture. Apple semble ainsi étendre les avantages de ses modèles Pro à toute sa gamme, une décision qui devrait ravir les utilisateurs soucieux d'autonomie.

Selon de nombreux utilisateurs, une fois qu'on a goûté à cette fluidité exceptionnelle, il est difficile de revenir en arrière. Bien que certaines personnes restent insensibles à cette technologie, la généralisation des écrans LTPO sur toute la gamme iPhone 17 pourrait bien séduire un public plus large, offrant une expérience utilisateur encore plus fluide et optimisée en termes de consommation d'énergie.

Il faut savoir que cette généralisation avait déjà été évoquée en début d'année. Rendez-vous donc en septembre 2025 pour la confirmation officielle de cette information.