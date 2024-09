11 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Le Bluetooth 6.0 : plus rapide, plus précis, plus efficace

Le Bluetooth vient de passer à la version 6.0 ! Et cette fois-ci, c'est la précision qui est à l'honneur. Plus besoin de chercher partout vos objets connectés, cette nouvelle version va vous faciliter la vie.

Le Bluetooth 6.0 est une mise à jour majeure, qui répond aux attentes des utilisateurs de smartphones en introduisant le Channel Sounding. Ce nouveau protocole, remplaçant l'Ultra WideBand, optimise la consommation énergétique. En effet, l'UWB exigeait des dispositifs complémentaires (AirTag, Smartag) pour la localisation d'objets. Le Bluetooth 6.0, quant à lui, intègre cette fonctionnalité de manière plus efficace, améliorant ainsi l'autonomie des appareils.

Une localisation précise

En exploitant le "Channel Sounding", le Bluetooth 6.0 offre une localisation précise des appareils en mesurant les variations des signaux radio entre eux. Cette fonctionnalité élimine le besoin de dispositifs supplémentaires pour déterminer la distance.

Une gestion de l'énergie optimisée

Le Bluetooth 6.0 ne se contente pas d'améliorer la localisation des objets. Il révolutionne aussi la gestion de l'énergie des appareils connectés. Grâce à cette nouvelle norme, les périphériques comme les souris ou les écouteurs pourront ajuster leur consommation en fonction de leur distance par rapport à l'appareil principal. Ainsi, un périphérique s'éteindra automatiquement lorsqu'il est hors de portée, optimisant la durée de vie des batteries et réduisant l'empreinte énergétique.

De plus, grâce à ISOAL, les applications audio sur Bluetooth sont plus rapides et peuvent transmettre des fichiers plus gros. En complément, la mise à jour de la fonctionnalité LL permet de mieux gérer les nouveaux appareils Bluetooth basse consommation.

Une adoption progressive des appareils compatibles

Bien que les premiers appareils compatibles soient attendus pour 2025, il faudra probablement plusieurs années supplémentaires pour qu'ils se généralisent.