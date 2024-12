26 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Le chargeur universel USB-C devient obligatoire en France

Après un long processus législatif, la France adopte définitivement le chargeur universel à partir du 28 décembre 2024. Cette mesure, soutenue par une large majorité au Parlement européen, marque une étape importante vers une standardisation des appareils électroniques.

Quels appareils sont concernés ?

A partir de cette date, tous les appareils électroniques de petite et moyenne taille vendus en France devront être équipés d'un port de recharge USB-C. Cela inclut les smartphones, les tablettes, les appareils photo, les consoles de jeu, les casques et écouteurs, les liseuses, les claviers et souris, et les GPS.

Cette nouvelle législation impose un chargeur universel pour une multitude d'appareils électroniques portables, allant des téléphones mobiles aux consoles de jeux, en passant par les tablettes et les ordinateurs. Cette mesure s'applique à tous les fabricants, sans exception.

La fin du port Lightning d'Apple

L'arrivée de l'USB-C sur tous les smartphones en Europe sonne aussi le glas du port Lightning d'Apple. Les modèles iPhone 14 et SE, encore équipés de ce port, ne seront plus conformes aux nouvelles réglementations.

Transition en douceur pour les distributeurs

Concrètement, cette nouvelle réglementation n'entraînera pas une disparition immédiate des anciens modèles. Les stocks déjà présents dans l'Union européenne pourront continuer à être vendus par les distributeurs habituels.

La vente d'appareils non équipés du port USB-C reste possible après le 28 décembre 2024, sous réserve que le distributeur puisse apporter la preuve que ces appareils ont été acquis ou importés avant cette date butoir.

Une adoption quasi-unanime des constructeurs

De nombreux constructeurs, dont Samsung, Huawei, Xiaomi et Oppo, ont déjà intégré un port USB-C dans leurs produits. Le seul constructeur qui a résisté à cette tendance était Apple, qui a longtemps utilisé son propre port propriétaire Lightning. Cependant, la firme à la pomme a finalement cédé à la pression et a annoncé en septembre dernier que les prochains iPhone seraient équipés d'un port USB-C.

Un impact positif pour l'environnement

Par ailleurs, il faut aussi savoir que l'adoption de l'USB-C comme port de recharge universel par l'Union européenne est également une bonne nouvelle pour l'environnement. Cette mesure permettra d'éviter 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année.