16 juillet 2025

Le constructeur des téléphones Nokia se retire des États-Unis : une conséquence des tensions géopolitiques

Le constructeur finlandais, détenteur de la licence Nokia, met un terme à ses activités commerciales aux États-Unis, sur fond d’incertitudes tarifaires croissantes.

Fin d’une aventure outre-Atlantique

C’est sans tambour ni trompette que HMD Global, le fabricant finlandais derrière les téléphones Nokia, se retire du marché américain. Depuis plusieurs jours, la version américaine du site officiel continue d’afficher les différents modèles de téléphones – des smartphones aux « feature phones » emblématiques – mais il est devenu impossible d’en commander. Les liens « Where to Buy » sont inactifs, les stocks restants ne sont disponibles que via des revendeurs tiers comme Amazon, et encore, pour un temps limité.

Ce retrait, bien que silencieux, marque un tournant stratégique majeur pour HMD, qui opère depuis 2016 sous licence Nokia, et tente depuis quelque temps de développer ses propres smartphones sous sa propre marque. En se désengageant ainsi des États-Unis, l’entreprise semble reconnaître son incapacité à faire face à un environnement économique devenu trop complexe et incertain.

Un contexte géopolitique défavorable

La cause officielle évoquée par HMD est « un environnement géopolitique et économique difficile ». Traduction : les tensions douanières entre les États-Unis et l’Europe, ravivées sous l’impulsion de l’ancien président Donald Trump, et qui perdurent toujours, pèsent lourdement sur la stratégie des entreprises technologiques étrangères.

Un journaliste de Wired, Julien Chokkattu, a relayé la déclaration de HMD sur Threads, confirmant que les incertitudes tarifaires ont joué un rôle central dans la décision. Washington a en effet récemment prolongé la période de négociation commerciale avec Bruxelles, repoussant la date butoir du 9 juillet au 1er août. Dans ce contexte flou et potentiellement hostile, continuer à exporter vers les États-Unis devient un pari risqué pour une société de taille modeste comme HMD.

Des conséquences limitées pour les clients actuels

HMD se veut toutefois rassurant vis-à-vis de ses clients américains. Le service après-vente sera maintenu, tout comme la couverture des garanties. L’entreprise affirme qu’elle « continuera à honorer toutes ses obligations, y compris la couverture de la garantie et le service pour les produits existants », grâce à ses équipes internationales.

Mais il semble peu probable que de nouveaux appareils HMD – qu’ils soient estampillés Nokia ou non – réapparaissent de sitôt dans les rayons américains. Ce retrait sonne donc comme une fermeture de chapitre pour une entreprise qui, malgré des coups marketing réussis (comme le téléphone à clapet Barbie ou le retour du mythique Nokia 3210), n’a jamais vraiment percé sur le marché nord-américain, dominé par Apple, Samsung et Motorola.

Un impact global très limité

En dehors des États-Unis, la stratégie de HMD ne semble pas remise en cause. En Europe, en Asie et sur d’autres marchés émergents, les téléphones Nokia continuent de bénéficier d’une certaine popularité, notamment les téléphones basiques, prisés pour leur autonomie, leur simplicité et leur robustesse. HMD poursuit également son virage stratégique vers des smartphones à bas prix sous sa propre marque, entamé en 2023, avec l’ambition de s’émanciper progressivement de l’héritage Nokia.

HMD, le premier d’une longue série ?

Ce retrait pourrait-il faire boule de neige ? Difficile à dire. Si HMD n’est pas le seul à souffrir des tensions commerciales entre Washington et l’Europe, sa taille relativement modeste le rend particulièrement vulnérable. D’autres acteurs européens pourraient être tentés de suivre le même chemin si les incertitudes tarifaires perdurent.

Ce départ reste néanmoins symbolique : il illustre comment les frictions politiques à l’échelle mondiale peuvent directement affecter des entreprises tech, même bien établies, et reconfigurer la carte de la distribution internationale.