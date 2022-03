15 mars 2022 à 03h25 par Philippe

Le démarchage téléphonique, ce « fléau »

En juin 2018, le magazine Que Choisir a mené une étude comportementale de la population française face au démarchage téléphonique. Le résultat montre que plus de 9 Français sur 10 jugent les appels de démarchage téléphonique « agaçants » et « trop fréquents ».

Depuis le 1er janvier 2022, Bloctel a annoncé que l’inscription sur sa liste d’opposition au démarchage téléphonique est désormais reconductible tacitement, auparavant il fallait se réinscrire tous les trois ans. Malgré ce processus mis en place, bons nombres de consommateurs se plaignent encore d’appels commerciaux intempestifs. Pour répondre à ce « fléau », Panasonic a développé un téléphone fixe qui filtre automatiquement la quasi-totalité des appels émis par des plateformes de démarchage téléphonique.

Fonctionnant sans abonnement, le téléphone Panasonic KX-TGH720 est une véritable solution pour se débarrasser de ces appels intempestifs. Dès lors que le téléphone KX-TGH720 reçoit un appel, l’auteur doit composer un code afin d’être mis en relation avec son destinataire. Or, les centres d’appels utilisent un robot pour composer les numéros automatiquement, qui est incapable de comprendre la demande ; de ce fait l’appel n’aboutit pas.

En revanche, dès lors que l’appelant a rentré ce code une première fois, il n’aura plus besoin de le faire sur les appels suivants, le téléphone l’ayant identifié.

Que se passe-t-il lorsque c’est une personne réelle qui appelle ?

Lorsqu’il s’agit d’un appel émis par un « humain » et que l’utilisateur du téléphone fixe Panasonic souhaite ne pas ou ne plus être importuné par ce numéro, il a la possibilité de rejeter ces appels reçus non désirés grâce à un bouton dédié. Il peut même bloquer un appel, avant même d’avoir décroché le téléphone. 1 000 numéros bloqués peuvent être enregistrés.

Deux modèles sont disponibles KX-TGH720FRB SOLO à 60€ et KX-TGH722FRB DUO à 90€ chez Boulanger et FNAC DARTY.