03 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Le Digital Services Act s'applique désormais à WhatsApp : Meta doit faire face à de nouvelles obligations

L’Union européenne renforce son contrôle sur les très grandes plateformes numériques avec l’application du Digital Services Act (DSA). Désormais, WhatsApp, la messagerie instantanée de Meta, devra se conformer à cette réglementation stricte. Cette décision intervient après que les chaînes de WhatsApp ont franchi le seuil des 45 millions d’utilisateurs mensuels en Europe, atteignant une moyenne de 46,8 millions entre juillet et décembre 2024.

Un cadre réglementaire plus strict pour WhatsApp

Avec cette nouvelle classification, WhatsApp entre dans la catégorie des « Très Grandes Plateformes en Ligne » (VLOP). Cette désignation entraîne des obligations accrues en matière de modération des contenus, de transparence et de protection des utilisateurs.

L’un des enjeux majeurs du DSA est la lutte contre la désinformation et les contenus illicites. WhatsApp devra ainsi mettre en place des mécanismes de surveillance plus stricts pour éviter la diffusion de fake news, les incitations à la violence et les perturbations électorales. Ce contrôle renforcé vise à garantir un espace numérique plus sûr pour les internautes européens.

Transparence et responsabilité : les nouvelles obligations de Meta

En plus d’une modération plus rigoureuse, Meta devra également rendre des comptes sur ses décisions en matière de recommandation et de modération des contenus. La Commission européenne exige que l’entreprise fournisse un accès aux algorithmes utilisés pour classer et recommander les contenus au sein des chaînes WhatsApp. Ces données seront soumises à un audit indépendant afin de s’assurer de leur conformité avec la législation européenne.

Autre mesure phare du DSA : la possibilité pour les utilisateurs de désactiver les recommandations algorithmiques ciblées. Cette option vise à offrir davantage de contrôle sur la manière dont les contenus sont affichés et promus sur la plateforme.

Une réglementation contestée par Meta

Si Meta a accepté de se conformer aux nouvelles règles européennes, la firme américaine n’a pas manqué d’exprimer ses réserves. Mark Zuckerberg et d’autres dirigeants de la société critiquent une régulation jugée trop stricte, estimant qu’elle pourrait freiner l’innovation et la croissance des plateformes numériques. De son côté, l’Union européenne défend une approche visant à protéger les utilisateurs et à garantir un environnement numérique plus sain et plus sûr.

WhatsApp, un acteur incontournable du paysage numérique européen

L’application de messagerie instantanée, utilisée par des millions de personnes à travers l’Europe, est devenue un outil central pour la communication et la diffusion d’informations. L’intégration de WhatsApp dans le cadre du DSA marque un tournant dans la manière dont les grandes plateformes sont encadrées, avec pour objectif d’assurer une meilleure protection des citoyens et de lutter contre les dérives numériques.

Cette nouvelle réglementation pose une question clé : ces mesures suffiront-elles à endiguer la propagation de fausses informations et à garantir une modération efficace ? Seul le temps nous le dira, mais une chose est certaine : le paysage numérique européen est en pleine mutation.