01 août 2026 à 03h45 par Philippe

Le fabricant chinois Tecno fait disparaître les bordures : ce smartphone semble tout droit venu du futur

À l'approche de l'IFA 2026, qui ouvrira ses portes à Berlin du 4 au 8 septembre, Tecno choisit de faire monter la pression en dévoilant un concept particulièrement ambitieux. Le constructeur a publié une courte vidéo présentant son Next-Gen Bezelless Concept Phone, un smartphone dont l'écran semble occuper l'intégralité de la face avant, sans la moindre bordure visible.

L'exercice n'est pas inédit dans l'industrie mobile. Depuis plus de dix ans, les fabricants cherchent à effacer progressivement les contours des écrans afin d'offrir une immersion toujours plus grande. Mais cette fois, Tecno affirme avoir franchi une nouvelle étape en éliminant totalement la bordure noire qui sépare habituellement la dalle du châssis.

Si la démonstration est spectaculaire, elle soulève également plusieurs interrogations sur la faisabilité d'un tel appareil dans un contexte de production industrielle.

Une ambition que l'industrie poursuit depuis plus d'une décennie

Le smartphone « tout écran » est sans doute l'un des objectifs les plus anciens de l'industrie mobile. Dès 2016, Xiaomi avait marqué les esprits avec le Mi Mix, suivi rapidement par Samsung avec le Galaxy S8 puis Apple avec l'iPhone X. Tous promettaient une immersion visuelle inédite grâce à des bordures toujours plus fines.

Depuis, les progrès ont été constants. Les constructeurs ont réduit les marges, supprimé les boutons physiques, miniaturisé les capteurs, adopté les écrans incurvés puis expérimenté les caméras sous l'écran. Pourtant, malgré ces évolutions, aucun fabricant n'est réellement parvenu à faire disparaître totalement les bordures.

Les contraintes techniques sont nombreuses. Les écrans ont besoin d'une structure de maintien, les dalles doivent être protégées contre les chocs et les utilisateurs doivent pouvoir tenir leur téléphone sans déclencher des pressions involontaires sur les côtés de l'écran.

C'est précisément ce verrou que Tecno affirme aujourd'hui avoir levé.

Un prototype qui donne l'illusion d'un écran infini

La vidéo publiée par Tecno ne dure que 21 secondes, mais elle suffit à attirer l'attention. Le smartphone dévoilé présente une façade quasiment entièrement recouverte par son écran. Contrairement aux approches adoptées ces dernières années, la marque ne semble pas avoir recours à des bords fortement incurvés destinés à masquer visuellement les contours de la dalle.

Le verre paraît rejoindre directement les arêtes du châssis, créant une impression de continuité rarement observée jusqu'à présent.

Le constructeur évoque un « véritable cadre de 0 mm », laissant entendre que la traditionnelle bordure noire visible sur tous les smartphones actuels aurait disparu. L'effet est particulièrement réussi et donne presque l'impression que l'écran flotte dans la main.

Le prototype conserve néanmoins une caméra frontale logée dans un discret poinçon centré en haut de l'écran. Les quelques images diffusées permettent également d'apercevoir HiOS 16, la surcouche Android de Tecno, qui met naturellement en valeur cette immense surface d'affichage.

En revanche, le constructeur ne dévoile aucune information concernant les caractéristiques techniques de l'appareil, sa technologie d'écran ou les innovations qui rendent ce design possible.

Une démonstration technologique qui pose autant de questions qu'elle apporte de réponses

Si les images sont impressionnantes, elles ne permettent pas encore de savoir comment Tecno entend résoudre les nombreux défis liés à un smartphone totalement dépourvu de bordures.

Le premier concerne l'ergonomie. Les bordures actuelles ne servent pas uniquement à encadrer l'écran : elles offrent aussi une zone de préhension indispensable. Sans cet espace, les doigts reposent directement sur la dalle, ce qui peut provoquer des interactions involontaires. Les constructeurs utilisent déjà des algorithmes capables de filtrer ces faux contacts, mais leur efficacité devra être irréprochable sur un appareil où toute la périphérie est tactile.

Autre sujet majeur : la résistance. Les bordures jouent également un rôle mécanique en protégeant les extrémités de la dalle contre les impacts. Un écran exposé jusqu'aux arêtes du téléphone risque naturellement d'être plus fragile en cas de chute. Tecno devra donc démontrer que son architecture est capable d'offrir un niveau de robustesse compatible avec un usage quotidien.

Enfin, l'intégration des composants représente probablement le défi le plus complexe. Supprimer totalement les marges impose de revoir en profondeur la conception interne du smartphone afin d'intégrer les nappes de connexion, les antennes, les capteurs et les éléments structurels sans empiéter sur la surface d'affichage.

Une spécialité de Tecno : impressionner avec des concepts

Ce n'est pas la première fois que Tecno attire l'attention grâce à des prototypes particulièrement audacieux. Depuis plusieurs années, le constructeur profite des grands salons internationaux pour exposer des démonstrateurs technologiques destinés à illustrer ses capacités d'innovation.

Lors du Mobile World Congress 2026, la marque avait notamment présenté un smartphone modulaire, un appareil à triple pliage ainsi que plusieurs innovations dans le domaine de la photographie mobile. Ces concepts ne débouchent pas systématiquement sur des produits commercialisés, mais ils permettent à Tecno de démontrer son savoir-faire et de renforcer son image auprès des professionnels du secteur.

Le Next-Gen Bezelless Concept Phone s'inscrit clairement dans cette stratégie. Plus qu'un futur smartphone, il constitue une vitrine technologique destinée à montrer jusqu'où la marque est capable de repousser les limites actuelles.

Une présentation attendue à Berlin

Tecno indique que son concept sera présenté à l'IFA 2026, sans préciser dans quel cadre. Plusieurs observateurs, dont le leaker Ice Universe, estiment que le constructeur pourrait dévoiler l'appareil lors de l'événement ShowStoppers, rendez-vous traditionnel des annonces les plus innovantes du salon berlinois. À ce stade, cette information n'a toutefois pas été confirmée officiellement.

Le constructeur ne communique pas non plus sur un éventuel calendrier de commercialisation. Rien n'indique aujourd'hui que cette technologie soit suffisamment mature pour être intégrée à un smartphone destiné au grand public.

Le design revient au premier plan de l'innovation

Pendant plusieurs années, les fabricants ont surtout concentré leurs efforts sur la photographie, la puissance des processeurs et, plus récemment, l'intelligence artificielle embarquée. Mais alors que les gains de performances deviennent plus progressifs, le design retrouve progressivement une place centrale dans la stratégie des constructeurs.

Les smartphones pliants ont ouvert une première voie. Les écrans totalement dépourvus de bordures pourraient constituer la prochaine grande évolution esthétique du secteur.

Reste à savoir qui parviendra à transformer cette vision en produit commercial. Car entre un prototype présenté sous les projecteurs d'un salon international et un smartphone capable d'être produit à grande échelle, de résister aux contraintes du quotidien et d'être vendu à un prix acceptable, le chemin est souvent long.

Quoi qu'il en soit, Tecno rappelle que l'innovation ne se limite pas aux processeurs toujours plus puissants ou aux nouvelles fonctions d'intelligence artificielle. Le design demeure un formidable terrain d'expérimentation, capable à lui seul de redéfinir notre rapport au smartphone. Et même si ce concept ne voit jamais le jour sous une forme commerciale, il pourrait bien inspirer les appareils qui arriveront sur le marché dans les prochaines années.