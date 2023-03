20 mars 2023 à 03h00 par Philippe

Le Fairphone 2 tire sa révérence

L'entreprise sociale néerlandaise Fairphone annonce qu'après plus de sept ans de support, le Fairphone 2 arrive en fin de parcours. La mise à jour logicielle pour Android 10 sortie aujourd'hui sera la dernière. Toutefois, certaines pièces détachées pour le Fairphone 2 seront encore disponibles jusqu'à épuisement des stocks ou tant qu'il y aura un nombre raisonnable d'utilisateurs actifs.

Le premier téléphone modulaire au monde

Le Fairphone 2 a été le premier smartphone modulaire au monde, un concept révolutionnaire pour l'industrie électronique. Au total, environ 115 000 Fairphone 2 ont été vendus et il en reste aujourd'hui moins de 15 000 en service. La production de ce premier téléphone modulaire a soulevé des défis inédits pour Fairphone, tant au niveau de la chaîne d'approvisionnement que de la longévité des logiciels.

Le Fairphone 2 : 43 mises à jour logicielles au total

Fairphone a dû travailler avec des puces électroniques qui ne supportent plus aujourd'hui les derniers logiciels permettant de prolonger la durée de vie du Fairphone 2 le plus longtemps possible. Contre toute attente et avec l'aide des employés de Fairphone et des membres de la communauté open source, l'entreprise a pu surmonter les défis logiciels pour fournir aux utilisateurs du Fairphone 2 des mises à jour continues, en utilisant efficacement une approche DIY pour maintenir le plus longtemps possible l'utilisation du téléphone. Le Fairphone 2 a été lancé avec Android 5 et a ensuite été mis à jour pour basculer vers Android 6, Android 7.1, Android 9 et plus récemment Android 10. Il est l'un des rares appareils de 2015 à avoir reçu une mise à niveau vers Android 9 et 10. Fairphone a fourni aux utilisateurs un total de 43 mises à jour logicielles tout au long de la vie du Fairphone 2.

Qu'est-ce que cela signifie pour les utilisateurs du Fairphone 2 ?

Pour les utilisateurs souhaitant continuer à utiliser leur Fairphone 2, des solutions existent. En effet, en adoptant les logiciels open source dès sa création, Fairphone a travaillé en étroite collaboration avec les communautés open source. Celles-ci sont essentielles pour permettre à Fairphone de continuer à fonctionner de manière sécurisée, et ce même après la fin officielle du support logiciel. Ses membres ont aidé Fairphone à effectuer les dernières mises à jour d'Android, mais aussi à fournir des logiciels alternatifs disponibles pour ses utilisateurs. Aujourd'hui, les utilisateurs peuvent ainsi installer des OS tels que LineageOS ou /e/OS disponibles sur Android 11 pour Fairphone 2.

Pour les utilisateurs souhaitant désormais se séparer de leur Fairphone 2, il sera possible de l'envoyer au programme de réutilisation et de recyclage de Fairphone. Pour les remercier de ré-introduire leur appareil dans cette boucle d'économie circulaire, Fairphone leur offrira un bon d'achat de 50 euros valable dans la boutique en ligne Fairphone (pour un enregistrement de l'appareil dans le programme avant le 31 mars 2023).