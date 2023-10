04 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Le Fairphone 4 est désormais compatible avec Android et le système d'exploitation alternatif /e/OS préinstallé

Les clients de Fairphone, l'entreprise sociale qui construit un marché pour l'électronique durable, ont désormais le choix entre deux systèmes d'exploitation différents lorsqu'ils achètent un smartphone sur le site officiel de Fairphone.

Dès à présent, le Fairphone 4, sera disponible à la fois avec une version standard d'Android mais aussi avec le système d'exploitation alternatif /e/OS préinstallé.

Fairphone est l'un des rares fabricants de smartphones à proposer directement sur son site ses téléphones avec un système d'exploitation alternatif, et si des Fairphone équipés du système d'exploitation sécurisé /e/OS étaient déjà vendus par Murena, ils n'étaient pas encore disponibles directement auprès du fabricant.

Pour les deux entreprises, les logiciels libres sont un levier important pour atteindre leurs buts : ils participent à créer des produits d'une plus grande longévité, ce qui est l'un des principaux objectifs de Fairphone. En proposant une version préinstallée, Fairphone vise ainsi à faciliter la tâche des utilisateurs intéressés par /e/OS et à leur permettre de commencer à utiliser ce système d'exploitation axé sur la protection des données et de la vie privée.

/e/OS offre en effet un environnement conçu pour protéger la vie privée : les données de l'utilisateur restent privées par défaut, bloquant les flux de données indésirables, ce qui permet d'économiser la batterie et la bande passante. Il n'y a pas de localisation ou de balayage des données plusieurs fois par jour. La plupart des applications Android peuvent être utilisées avec l'option permettant aux utilisateurs de déceler les traceurs intégrés dans chaque application, afin qu'ils soient informés à l'avance de toute menace potentielle pour leurs données.

La version Android du Fairphone 4 continuera à être vendue dans la boutique en ligne de Fairphone, aux côtés du nouveau Fairphone 5, qui n'est pour l'instant disponible qu'avec Android.

Le Fairphone 4 avec /e/OS est disponible en version 256 Go au prix de 649,90 euros.