22 septembre 2022 à 07h23 par Philippe

Le Fairphone 4 rejoint le programme "Android Entreprise Recommended

L'entreprise sociale néerlandaise Fairphone a reçu la certification Android Enterprise Recommended (AER) pour son Fairphone 4. Ce programme a pour but de faciliter l'intégration de solutions mobiles dans les entreprises, en fournissant un cadre de sécurité et de gestion intégré à Android.

L'inclusion du Fairphone dans le programme donne aux clients l'assurance supplémentaire que le téléphone répond aux exigences strictes de Google en matière de matériel et de logiciel, et qu'ils peuvent sereinement paramétrer leur activité sur mobile avec le Fairphone 4. L'AER signifie également que les clients obtiennent des correctifs de sécurité en temps voulu ainsi que des informations claires sur les mises à jour majeures. Pour le Fairphone 4, l'assistance logicielle est garantie jusqu'à fin 2026 et comprend les mises à niveau vers Android 12 et Android 13 ainsi que Android 14 et 15.

Au niveau de ses caractéristiques, le Fairphone 4 est proposé en 2 versions 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Fonctionnant sous Android 11, le Fairphone 4 est doté d'un chipset Qualcomm 5G. Il est doté d'un écran Full HD+ de 6,3 pouces avec la technologie Pixelworks. L'écran est fabriqué en Corning Gorilla Glass 5 pour résister aux chutes et aux rayures. Sa batterie de 3 905 mAh est remplaçable et peut être chargée à 50 % en 30 minutes (avec un chargeur de 20W minimum). Le Fairphone 4 se distingue aussi par son revêtement arrière tactile et un capteur d'empreintes digitales latéral.

L'appareil photo est doté de deux d'objectifs avec une caméra principale de 48 Mpx et une caméra selfie de 25 Mpx. Il dispose d'un autofocus avec une précision laser et d'une stabilisation d'image avancée pour les enregistrements vidéos.

Le Fairphone 4 est commercialisé sur le site web de Fairphone et chez Orange, au prix de vente conseillé de 579 € (6 Go + 128 Go) € ou 649 € (8 Go + 256 Go).