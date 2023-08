25 août 2023 à 00h15 par Philippe

Le Forfait évolutif 1 à 20Go chez Bouygues Telecom évolue à l'occasion de la rentrée

Bouygues Telecom propose une nouvelle Série spéciale de son Forfait évolutif 1 à 20Go avec un prix de 6,99€ par mois pour ses clients Bbox.

Ce forfait permet aux parents de faire évoluer à leur rythme l'enveloppe data et appels de leurs ados : d'abord 2h d'appels et 1 Go, puis appels illimités et 10 Go, et enfin appels illimités et 20 Go. Cette offre permet ainsi aux parents de décider quand augmenter l'enveloppe mensuelle, avec une période minimale de 6 mois entre chaque palier.

En ce qui concerne le Forfait évolutif 1 à 20Go, ce forfait bloqué est donc à 6,99 €/mois pour les clients Bbox et 8,99€/mois pour les clients non équipés d'une Bbox.

L'offre comprend un téléphone de prêt gratuit pour rester joignable en cas de vol ou de panne. La formule profite aussi de 30% de remise sur la réparation de son mobile en cas de casse chez le partenaire WeFix.

De plus et comme pour tous les forfaits Bouygues Telecom ou B&You, les clients du Forfait évolutif 1 à 20Go peuvent activer gratuitement sur le smartphone de leurs ados le contrôle parental basique, qui permet de filtrer certains contenus pour adultes. Il leur est également proposé une solution plus complète incluant la gestion du temps d'écran, via un abonnement payant à Qustodio.