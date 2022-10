25 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Le Galaxy A13 de Samsung s'inscrit comme un smartphone simple à un prix abordable

Le Samsung Galaxy A13 5G est un modèle d'entrée de gamme 5G embarquant un SoC Mediatek Dimensity 700 5G couplé à 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, extensible via microSD. Le Galaxy A13 tourne sous Android 12 avec l'interface Samsung One UI dans sa version 4.1.

Son écran Full HD est de 6.5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté photo, le Galaxy A13 5G équipé d’un triple capteur comprend un grand angle de 50 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels (un objectif macro et un capteur de profondeur. À l’avant, c’est un capteur de 5 mégapixels logé dans la goutte du dessus de l’écran.

La batterie de 5000 mAh du Galaxy A13 5G, est compatible avec la charge rapide 15W. Pour ce qui est du son, le Galaxy A13 5G n’est pas en reste, puisqu’il est compatible Dolby ATMOS.

Quant au déverrouillage, il se fait via un capteur biométrique sur la tranche droite de l’appareil. Il mesure 165,1 x 78,4 x 8,8 mm et pèse 195 grammes. Sa tranche inférieure abrite la grille du haut-parleur, le connecteur USB-C et une prise mini-jack 3,5 mm

Le Galaxy A13 5G se décline en Noir et en Bleu au prix de 249,00 €.