18 février 2024 à 09h13 par La rédaction | 18 février 2024 à 10h19

Le gouvernement abandonne son projet d'indice de durabilité des smartphones

Face aux critiques de l'Union européenne, le gouvernement a décidé de mettre fin à son projet d'indice de durabilité qui devait remplacer l'indice de réparabilité.

Son projet était par le gouvernement comme une révolution pour les consommateurs. Cet indice de durabilité était notamment soutenu par des acteurs clés comme Fairphone, iFixit et l'association HOP.

Initialement prévu pour 2024, cet indice visait à mieux informer les consommateurs sur la durabilité des produits électroniques et électroménagers.

Un système trop complexe

Cependant, la Commission européenne a estimé que le système proposé par la France était trop complexe et risquait d'induire les consommateurs en erreur. La Commission européenne craint également une confusion avec l'étiquetage européen prévu pour juin 2025. Ce dernier indiquera la réparabilité et la robustesse des smartphones.

L'indice de durabilité devait se présenter sous forme d'une étiquette apposée sur ces produits. Son objectif ? Évaluer la durabilité de ces produits en leur attribuant une note de 1 à 10, accompagnée d'un code couleur, pour nous s aider à faire des choix plus responsables.

Le gouvernement français a donc décidé de renoncer à son projet. Cette décision est saluée par les associations de défense des consommateurs qui craignaient que l'indice de durabilité ne soit pas assez transparent et ne permette pas de comparer facilement les produits entre eux.

Si les smartphones ne seront pas soumis à l'indice de durabilité dans l'immédiat, ce n'est pas le cas des téléviseurs et des lave-linges, qui seront bel et bien concernés par ce projet.

L'indice de réparabilité, mis en place en 2021, reste donc en vigueur. Cet indice, qui note sur une échelle de 1 à 10 la facilité de réparation des produits, permet aux consommateurs de faire des choix plus éclairés lors de leurs achats.

Le gouvernement travaille sur un nouveau système

Le gouvernement a par ailleurs annoncé qu'il travaillait sur un nouveau système d'information des consommateurs sur la durabilité des produits. Ce système devrait être plus simple et plus transparent que l'indice de durabilité initialement prévu.

En attendant, les consommateurs peuvent toujours se référer à l'indice de réparabilité pour choisir des produits plus durables.