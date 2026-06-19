19 juin 2026 à 00h00 par Philippe | 19 juin 2026 à 03h44

Le gouvernement veut bannir les smartphones des lycées à partir de septembre 2026

L’interdiction des téléphones portables pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans les établissements scolaires français. Après les écoles primaires et les collèges, le gouvernement entend désormais étendre cette mesure aux lycées dès la rentrée de septembre 2026. Une annonce faite par le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, qui relance un débat aussi ancien que sensible sur la place des smartphones dans la vie des adolescents.

Invité de Franceinfo, le ministre a confirmé que l’utilisation des téléphones portables devrait être interdite dans les lycées à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de la publication définitive de la loi durant l’été. Cette réforme s’inscrit dans un texte plus large portant également sur l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, un volet qui demeure toutefois en attente d’une validation des instances européennes.

Selon le ministre, l’interdiction des smartphones dans les lycées devrait, elle, pouvoir être mise en œuvre indépendamment du calendrier européen. « Très probablement », a-t-il indiqué, ce dispositif pourra entrer en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire.

Une extension logique de la politique engagée depuis 2018

La décision ne constitue pas une rupture mais plutôt l’aboutissement d’un mouvement engagé depuis plusieurs années. En France, l’encadrement de l’usage des téléphones portables à l’école remonte à 2010. Une première disposition législative limitait alors leur utilisation dans les écoles et les collèges.

La véritable accélération est intervenue en 2018 avec la loi portée par le ministre de l’Éducation nationale de l’époque, Jean-Michel Blanquer. Ce texte interdisait l’usage des téléphones mobiles dans les écoles maternelles, élémentaires et les collèges, y compris lors des activités pédagogiques organisées à l’extérieur des établissements.

Le même texte ouvrait déjà la possibilité aux lycées d’interdire l’usage des téléphones via leur règlement intérieur. Toutefois, cette faculté restait laissée à l’appréciation des établissements et n’avait jamais été généralisée à l’échelle nationale.

Aujourd’hui, le gouvernement souhaite franchir une étape supplémentaire en transformant cette possibilité en obligation.

La lutte contre les effets des écrans au cœur de la réforme

Derrière cette nouvelle interdiction se trouve une préoccupation devenue centrale dans le débat public : l’impact des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics alertent sur les conséquences d’une exposition excessive aux smartphones. Difficultés de concentration, baisse de l’attention, perturbation du sommeil, anxiété, cyberharcèlement ou encore dépendance aux réseaux sociaux figurent parmi les principaux risques régulièrement mis en avant.

Le sujet a pris une ampleur particulière après la publication, en 2024, du rapport sur l’exposition des jeunes aux écrans, qui recommandait notamment un encadrement renforcé des usages numériques chez les mineurs.

L’exécutif considère désormais que le temps scolaire doit être sanctuarisé. Une position déjà défendue par le président Emmanuel Macron, qui avait exprimé son souhait d’étendre l’interdiction des téléphones aux lycées, estimant qu’il existait un « vrai risque » lié à certains usages numériques.

Pour Édouard Geffray, cette mesure constitue même un enjeu « absolument majeur » pour les élèves.

Une efficacité qui reste pourtant discutée

Si les intentions affichées sont claires, les résultats des précédentes mesures alimentent le scepticisme de nombreux observateurs.

L’interdiction des téléphones dans les collèges, en vigueur depuis près de huit ans, n’a jamais été appliquée de manière homogène sur l’ensemble du territoire. Dans de nombreux établissements, les smartphones continuent d’être utilisés discrètement dans les couloirs, les sanitaires ou durant les temps de pause.

Une étude Insee-DEPP publiée en 2024 indiquait par ailleurs que 28 % des collégiens déclaraient avoir déjà été victimes de violences en ligne. Un chiffre qui interroge sur l’efficacité réelle de l’interdiction des téléphones en matière de lutte contre le cyberharcèlement.

Plusieurs enquêtes ont également montré que les usages numériques des adolescents se poursuivent largement en dehors du temps scolaire, limitant mécaniquement l’impact des restrictions appliquées dans les établissements.

À l’époque, l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, reconnaissait elle-même que les téléphones continuaient d’être utilisés dans les établissements malgré leur interdiction théorique.

Le défi de l’application dans les lycées

Au-delà du principe, la principale interrogation concerne la mise en œuvre concrète de la mesure.

Dans les collèges, le dispositif de « pause numérique » repose souvent sur des casiers ou des pochettes de stockage permettant aux élèves de déposer leur téléphone à leur arrivée. Or, la généralisation de ces équipements s’est heurtée à des contraintes budgétaires importantes.

En septembre 2025, seuls une minorité d’établissements avaient pleinement adopté ce système. Le financement des équipements relevait des départements pour les collèges, ce qui avait ralenti le déploiement du dispositif.

Pour les lycées, la responsabilité incombe cette fois aux régions. Reste à savoir si les collectivités territoriales accepteront de financer massivement les infrastructures nécessaires au stockage de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de smartphones dans certains établissements.

Conscient de ces difficultés, le ministère prévoit d’adresser prochainement des consignes et des outils aux chefs d’établissement afin de préparer l’entrée en vigueur du dispositif.

Entre interdiction et éducation au numérique

L’annonce gouvernementale ravive également un débat de fond sur la manière d’accompagner les jeunes face aux usages numériques.

Pour ses partisans, l’interdiction constitue une réponse nécessaire à l’omniprésence des smartphones et à la captation permanente de l’attention par les plateformes numériques. Les établissements scolaires doivent, selon eux, rester des espaces protégés où l’apprentissage prime sur les sollicitations numériques.

Ses détracteurs estiment au contraire que la multiplication des interdictions ne saurait remplacer une véritable politique d’éducation au numérique. Ils soulignent que les smartphones sont devenus des outils du quotidien et que l’enjeu réside davantage dans l’apprentissage de leurs usages responsables que dans leur simple bannissement.

Cette opposition entre logique de prévention et logique d’interdiction traverse l’ensemble du débat depuis plus d’une décennie. Elle accompagne désormais la volonté du gouvernement d’encadrer également l’accès des mineurs aux réseaux sociaux.

Une rentrée 2026 sous le signe du numérique encadré

Si le calendrier législatif est respecté, la rentrée 2026 marquera un tournant majeur dans la politique éducative française. Après les écoles et les collèges, les lycées rejoindraient à leur tour le dispositif de restriction des téléphones portables.

Cette évolution traduirait une volonté croissante des pouvoirs publics de reprendre la main sur la place du numérique dans l’environnement scolaire. Mais elle constituera également un test grandeur nature : celui de la capacité de l’institution scolaire à faire respecter une interdiction qui touche un objet devenu central dans la vie quotidienne des adolescents.

Au-delà de la loi elle-même, c’est donc l’équilibre entre autorité, pédagogie et usages numériques qui se jouera dans les établissements à partir de septembre 2026.

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