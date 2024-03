18 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Le HONOR Magic6 Pro remporte cinq Gold Labels DXOMARK

Le Magic6 Pro vient de recevoir cinq Gold Labels sur DXOMARK en 2024 dans les domaines suivants : caméras arrière et selfie supérieures, expérience audio, écran lumineux et autonomie de batterie.

Il faut savoir que DXOMARK est un laboratoire d'évaluation indépendant qui teste et note la qualité d'image des appareils photo, des smartphones et des objectifs. DXOMARK est surtout une ressource précieuse pour les utilisateurs qui recherchent des informations objectives et fiables sur la qualité d'image des appareils photo et des smartphones.

DXOMARK utilise une méthodologie de test rigoureuse et scientifique pour évaluer les performances des appareils dans différents domaines, tels que la résolution, la texture, le bruit, la dynamique et la couleur. Les résultats des tests sont ensuite publiés sur le site web DXOMARK, où les utilisateurs peuvent les comparer pour différents appareils.

Les cinq Gold Labels DXOMARK du Magic6 Pro viennent ainsi récompenser l'engagement de HONOR envers l'innovation et l'exploitation des technologies de pointe dans ces domaines.

Caméras arrière et selfie supérieures

Le Magic6 Pro a obtenu les labels Gold pour son appareil photo arrière ainsi que pour sa caméra selfie, avec un score photo record de 143 sur DXOMARK.

Expérience audio immersive

Le smartphone offre une expérience audio immersive grâce à ses haut-parleurs stéréo et à la technologie d'IA HONOR Sound, lui valant un score de 155 au test audio DXOMARK.

Écran lumineux et performant

L'écran OLED du Magic6 Pro se distingue par sa résolution de 1280 x 2800 pixels et son taux de rafraîchissement de 120Hz, lui permettant d'obtenir un score de 157 aux tests DXOMARK.

Autonomie de batterie exceptionnelle

Le modèle surpasse ses concurrents avec une batterie de 5600 mAh et une autonomie de plus de trois jours et demi en utilisation modérée, atteignant un score de 157 dans le classement DXOMARK.