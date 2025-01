22 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

Le HONOR Magic7 Lite obtient le prestigieux DXOMARK Battery Gold Label 2025 avec un score record

La marque technologique emblématique HONOR vient de recevoir le très convoitié DXOMARK Battery Gold Label 2025. Avec un score impressionnant de 164, ce modèle s’impose désormais comme une référence mondiale en matière d’autonomie et d’efficacité énergétique. Ce résultat place le Magic7 Lite au sommet du classement, égalé uniquement par le HONOR X9c, renforçant ainsi l’engagement de la marque à délivrer des performances inégalées.

Une grande autonomie grâce à des innovations technologiques

Le HONOR Magic7 Lite est le premier smartphone à intégrer une batterie ultra-rapide de 6600 mAh en carbone-silicium Ce concentré d’innovation permet à l’appareil d’offrir une bonne autonomie tout en optimisant la consommation d’énergie.

Des performances validées par DXOMARK

Selon DXOMARK, le HONOR Magic7 Lite excelle dans plusieurs catégories :

Une autonomie inégalée : L’appareil atteint jusqu’à 128 heures en usage léger, 89 heures en usage modéré et 55 heures en usage intensif avant de nécessiter une recharge.

Optimisation avancée : Ses performances d’autonomie en font un véritable leader dans le segment des smartphones de milieu de gamme.

Le Honor Magic7 Lite intègre également une fonction de charge rapide à 66W, permettant de récupérer 5 heures d’autonomie en 10 minutes de charge. Pour garantir une performance optimale, la batterie est dotée d’un « revêtement protecteur de niveau armure » et d’un système de sécurité spécialisé qui l’isole dans des conditions extrêmes. Son système de gestion de l’énergie HONOR et uson dispositif de surveillance de température multipoint permettent au smartphone de rester efficace dans des températures variant entre -30°C et 55°C, garantissant une autonomie de 20 heures d’appels audio à -30°C et jusqu’à 30 heures à 55°C.

L’intelligence artificielle intégrée optimise aussi l’autonomie, permettant de prolonger l’utilisation même lorsque la batterie est réduite à seulement 2%, offrant encore près de 50 minutes d’utilisation. L'algorithme d'intelligence artificielle intégré à la charge rapide HONOR 66W permet d'allonger la durée de vie de la batterie et de garantir une recharge rapide et sécurisée.

Conçu pour résister aux chocs et à l’eau

Ce smartphone ne se distingue pas uniquement par sa performance, mais également par sa robustesse. Le Honor Magic7 Lite est équipé de l’AntiDrop Display de dernière génération, capable de résister à des chutes jusqu’à 2 mètres grâce à son verre ultra-trempé et son bouclier de protection. Son design en courbe de Bézier protège aussi les coins contre les impacts.

En plus de sa résistance aux chocs, il bénéficie d’une structure étanche à trois couches et d’une certification IP64, assurant une protection contre l’eau et la poussière. Il peut ainsi résister aux éclaboussures et être immergé dans l’eau pendant près de 5 minutes à une profondeur de 25 cm. Il assure même une utilisation fluide, même avec les doigts mouillés.

Honor va encore plus loin en garantissant 6 ans de mises à jour majeures et de sécurité.

Un écran immersif et un appareil photo de haute qualité

Le Honor Magic7 Lite se distingue également par son écran OLED Eye-comfort de 6,78 pouces, offrant une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à sa luminosité HDR maximale de 4000 nits, il assure une clarté optimale, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

L’écran prend également en charge des fonctionnalités de confort visuel, telles que la variation de luminosité PWM à 3840 Hz et un affichage nocturne adapté aux rythmes circadiens.

En matière de photographie, le Honor Magic7 Lite ne fait aucun compromis, avec un appareil photo principal de 108 MP et un grand capteur de 1/1,67. Grâce à la technologie de pixel binning, qui combine 9 pixels en 1, l’appareil capture des photos plus nettes et lumineuses, même dans des conditions de faible éclairage. Il offre trois modes de portrait – portrait environnemental 1x, portrait atmosphérique 2x, et portrait en gros plan 3x – ainsi qu’une stabilisation optique de l’image (OIS) pour des photos nettes et sans flou. De plus, les fonctionnalités d’intelligence artificielle telles que AI Motion Sensing et AI Eraser optimisent la prise de vue et facilitent la retouche des photos.

Un design léger et élégant

Le HonorMagic7 Lite séduit également par son design moderne et raffiné. Avec une finition en titane et un poids de seulement 189g, il offre une prise en main agréable tout en restant ultra-fin avec ses 7,98 mm d’épaisseur. Il fonctionne sous MagicOS 8.0, basé sur Android 14, offrant une expérience utilisateur fluide et personnalisée grâce à des fonctionnalités intelligentes telles que Magic Capsule, Magic Portal et Parallel Space.

Disponibilité et prix

Le Honor Magic7 Lite est disponible, en deux coloris élégants, Titanium Purple et Titanium Black, au prix de 379,90€.