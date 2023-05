23 mai 2023 à 06h00 par Philippe

Le Huawei Mate X3, un smartphone pliable qui veut aussi faire plier la concurrence

Le Huawei Mate X3 vient de faire son entrée en France. Il rejoint la famille des smartphones pliables tels que le Galaxy Z Fold 4, l'Oppo Find N, le Vivo X Fold, et le Google Pixel Fold. Le Mate X3 témoigne des progrès du fabricant chinois en matière de conception ; Il a été amélioré sur plusieurs points, notamment au niveau des écrans intérieur et extérieur, de la charnière multidimensionnelle de nouvelle génération et du système d'imagerie.

Léger et mince

On reproche souvent aux smartphones pliables d’être épais et lourds, çe n’est pas le cas pour le Mate X3. Il pèse 239 grammes avec une épaisseur de 11,08 mm lorsqu'il est plié, et de 5,3 mm lorsqu'il est déplié. Pour réduire considérablement la finesse et le poids, le Huawei Mate X3 a retravaillé toute la structure de l'appareil, en utilisant plusieurs matériaux développés par le constructeur et grâce à un aluminium léger et à la fibre de carbone. Le Huawei Mate X3 est également doté du composant Type-C. Il est classé IPX8 pour la résistance à l'eau.

Le Mate X3 utilise une charnière multidimensionnelle de nouvelle génération dotée d'un Flex-Stop stable. L'arbre de rotation à double piste en forme d'aile permet donc un mouvement précis et sans effort à chaque pliage. La charnière est fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique. L'ensemble du processus de dépliage et de pliage est optimisé par un système d'entraînement à came.

Il prend en charge la nouvelle technologie Huawei X.True, permettant un affichage de bonne qualité des couleurs. Il est équipé d'un écran extérieur 3D OLED de 6,4 pouces et d'un écran intérieur OLED pliable de 7,85 pouces, les deux écrans intérieurs et extérieurs ont une densité de pixels de 426 PPI, ce qui en fait le premier smartphone pliable à obtenir deux certifications TÜV Rheinland garantissant une précision des couleurs et une projection précise des couleurs.

Ce modèle a également obtenu la première double certification SGS cinq étoiles, grâce à un écran extérieur en verre Kunlun durable et à un écran intérieur pliable résistant aux chocs. L'écran extérieur est équipé du verre Kunlun ultra, qui est 10 fois plus résistant aux chutes.

Connectivité et autonomie optimisées

Pour une connectivité optimisée dans des environnements tels que les métros ou les garages et des scénarios d'utilisation de plus en plus complexes, le Huawei Mate X3 dispose d'une technologie de communication améliorée. La conception de l'antenne enveloppante renforce l'intensité du signal lorsque le smartphone est déplié, tandis que le réglage intelligent à deux modes améliore l'intensité du signal lorsque le smartphone est plié. L'appareil est également équipé du système breveté d'amélioration du signal à double connexion de Huawei, qui permet d'améliorer la puissance du signal tenu à la main.

Le Mate X3 est doté d'une grande batterie intégrée de 4800mAh et prend en charge la recharge Huawei SuperCharge filaire de 66 W, la recharge Huawei SuperCharge sans fil de 50 W et la recharge inversée sans fil de 7,5 W. Il est également équipé d'un système de refroidissement en graphène à charnières croisées pour une meilleure dissipation de la chaleur. La couche de graphène thermo conductrice de 1800 W/m-K aide le téléphone à rester froid, même lorsqu'il est très sollicité- ce qui est utile dans des scénarios tels que la charge et les jeux.

Appareil photo à téléobjectif périscopique avec une prise de vue plus rapide

Le Huawei MATE X3 utilise la technologie Ultra Vision XMAGE. Le smartphone est équipé d'un appareil photo principal Ultra Vision de 50MP, d'un appareil photo ultra grand angle de 13MP et d'un téléobjectif périscopique de 12MP, qui prend en charge le zoom optique 5x. Le téléobjectif périscopique prend en charge un maximum de 5x le zoom optique et de 50x le zoom numérique, et peut capturer des détails que l'œil nu ne verrait pas, sur des scènes très éloignées.

Qu'il s'agisse de la mise au point, de la vitesse d'obturation ou de la génération de photos, l'ensemble du processus, de la prise de vue à l'affichage, est accéléré.

Il est équipé du nouveau moteur de texture de XD Fusion Pro. Un nouvel algorithme de portrait fait ressortir les traits authentiques du visage. L'algorithme de flou ponctuel permet d'obtenir un flou de niveau reflex numérique qui adoucit l'arrière-plan de manière naturelle, afin que le sujet puisse se démarquer de son environnement.

Il est possible d'utiliser trois styles XMAGE : Original, Vivid et Bright. Le style Vivid convient à la capture de paysages naturels avec un éventail de couleurs, comme les couchers de soleil ou les feuillages d'automne. Le style lumineux permet d'éclaircir les images et de prendre des photos plus attrayantes de personnes ou de plats.

Des interactions plus pratiques

Le Huawei Mate X3 présente une disposition à double écran et une nouvelle multifenêtre intelligente optimisée, qui prend en charge le mode écran partagé vertical et le mode écran partagé horizontal. Le Huawei Mate X3 peut identifier si l'application est plus adaptée au mode écran partagé horizontal ou vertical. Il donne la possibilité de passer du mode écran partagé vertical au mode écran partagé horizontal en une seule étape et enregistrer votre combinaison d'écran partagé personnalisée rapidement. Il permet d'enregistrer des combinaisons d'écran partagé fréquemment utilisées sur l'écran d'accueil et de lancer deux applications en un seul clic, permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser des efforts.

Il embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Par contre, la 5G et les services Google ne sont toujours pas au rendez-vous sur ce smartphone pliable. Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage en interne.

Disponibilité et prix

Le Huawei MATE X3 fonctionne avec AppGallery, qui est la plate-forme officielle de distribution d'applications de Huawei. Il est commercialisé au prix de 2199 € en version noire en verre Feather-Sand et en version cuir Vegan vert foncé.

Huawei propose une offre de lancement jusqu'au 5 juin 2023, la Huawei Watch GT 3 en 46mm Active (modèle homme) ou la Huawei Watch GT 3 en 42mm Classic (modèle femme) sont offertes.