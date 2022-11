18 novembre 2022 à 08h57 par Philippe

Le Huawei Mate50 Pro, un smartphone dédié pour la photo

Avec le Mate 50 Pro, Huawei tente de faire une percée sur le marché des smartphones équipés de nombreuses technologies de pointe malgré qu'il ne soit pas compatible avec la 5G. Au niveau de son module photo, l'appareil entend désormais rivaliser avec l'iPhone 14 Pro Max d'Apple, le Pixel 7 Pro de Google et avec d'autres smartphones haut de gamme.

Caméra XMAGE à ultra-grande ouverture focale

Le Huawei Mate 50 Pro est équipé d'une triple caméra arrière (50 Mpx, 13 Mpx, 64 Mpx) et d'un capteur frontal (13 Mpx). Le Mate50 Pro est doté d’une caméra à ultra-grande ouverture focale, avec une ouverture physique réglable sur 10 niveaux. L’ouverture intelligente s’ajuste pour faire correspondre la taille d’ouverture avec la scène et le scénario de prise de vue identifiés en mode Auto. Basculer en mode professionnel permet de régler manuellement la profondeur de champ et le degré de flou ; En effet à l’instar de n’importe quel boitier d’appareil photo classique, le capteur est muni d’une membrane qui est capable, de s’agrandir ou de rétrécir afin de faire varier la quantité de lumière entrante.

La caméra à ultra-grande ouverture focale qui profite d’une grande ouverture F1.4 fonctionne avec le moteur d’image XD Fusion Pro pour régler la luminosité de l’image, les détails de lumière et d’ombre, ainsi que les comparaisons froides et chaudes. Le mode nuit permet de capturer des photos avec des zones lumineuses et sombres très distinctes, même dans les environnements faiblement éclairés. Le mode portrait applique un flou d’arrière-plan naturel pour faire ressortir le sujet de son environnement. La caméra téléobjectif périscope prend en charge une portée de zoom allant jusqu’à 200X.

Il prend en charge la Protection de la confidentialité des images, ce qui signifie que lorsqu'une image est partagée, le téléphone efface automatiquement les informations sensibles, telles que l’emplacement et l’heure. Sa fonctionnalité SuperHub facilite le transfert rapide de données et de fichiers entre les applications et les appareils.

L'écran de 6,74 pouces possède une définition de 1212 x 2626 pixels (428 pixels) avec un taux de rafraîchissement qui peut atteindre les 120 Hz. Le HUAWEI Mate50 Pro fonctionne sous EMUI 13, une surcouche basée sur Android AOSP. Il s'articule autour d'un processeur 4G Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Le Mate 50 Pro peut accueillir deux cartes nano-SIM, ou une seule et une carte mémoire NanoMemory.

Ce modèle est doté d'une batterie de 4700 mAh qui supporte une puissance de charge de 66W en filaire, de 50W en sans fil et de 7,5W en charge inversée. L'appareil mesure 162,1 x 75,5 x 8,5 mm, avec un poids de 205 g. Ce smartphone est certifié IP684 afin de résister à l'eau et aux éclaboussures.

Prix et disponibilité

Le smartphone est disponible en deux couleurs argent et noire.au prix de 1199 €. Jusqu’au 31 décembre 2022, Huawei offre une remise de 200 euros sur l’achat du Mate50 Pro avec un compte Huawei.