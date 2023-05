15 mai 2023 à 05h00 par Philippe | 15 mai 2023 à 08h45

Le Huawei P60 Pro : un smartphone haut de gamme doté d'un nouveau téléobjectif lumineux

Huawei vient d'annoncer son nouveau fleuron, le Huawei P60 Pro. La marque chinoise qui est toujours présente dans l'hexagone concentre désormais la commercialisation de ses smartphones sur une sélection de modèles haut de gamme en France.

Le Huawei P60 Pro dispose d'une fiche technique complète avec un équipement photo hautement qualitatif. Ce smartphone a la particularité d'intégrer un système optique équipé d'un téléobjectif ultra-lumineux avec des groupes d'objectifs multiples.

Il arbore un écran Quad-Curve en verre Kunlun durable de 6,67 pouces qui est une technologie maison, concurrente à celle du Gorilla Glass de Corning. Le taux est de rafraîchissement adaptatif LTPO est de 1-120 Hz. Les quatre côtés sont légèrement incurvés tandis que les quatre bords de l'écran sont plus arrondis. La dalle affiche une définition de 1220 x 2700 pixels.

La protection en verre Kunlun a pour but d'améliorer considérablement la solidité du verre et multiplie par 10 sa résistance aux chutes, grâce aux techniques améliorées de croissance de milliards de nano cristaux qui forment le matériau ultra-durable. Il résiste même à la poussière et à l'eau selon la norme IP68.

L'écran Huawei P60 Pro permet également d'obtenir des couleurs plus précises grâce à la gestion de la gamme complète des couleurs et aux correspondances métamériques dans l'étalonnage des couleurs, ce qui permet de coordonner l'écran affiché sur le téléphone portable et l'écran. Le Huawei P60 Pro est le premier téléphone portable au monde à obtenir la double certification TÜV Rheinland Colour Accuracy (précision des couleurs et projection précise des couleurs).

Le Huawei P60 Pro est agréable en main et pas trop lourd. Il pèse 200 grammes et mesure 161 x 74,5 x 8,3 mm. Le Huawei P60 Pro en Rococo Pearl utilise un design à la texture perlée de l'industrie, qui incorpore de la poudre de perle minérale naturelle dans l'appareil du smartphone pour créer un effet lumineux et lustré. Le Huawei P60 Pro est également disponible dans un noir profond et classique, utilisant le verre anti-traces de doigts Feather-Sand.

Un appareil photo "Pro"

La photographie est le point fort de Huawei sur ses modèles haut de gamme. Le module principal de 48 Mpx dispose d'une focale allant de f/1,4 à f/4. Il est accompagné d'un module ultra grand-angle de 13 Mpx et d'un téléobjectif de 48 Mpx.

En effet, ce modèle est doté d'un système optique redessiné, d'un appareil photo principal ultra-lumineux équipé d'une ouverture physique auto ajustable F1.4-F4.0, d'un groupe de lentilles à haute transmittance et d'un capteur RYYB SuperSensing. Ces améliorations significatives permettent de réaliser des photos dans des conditions de faible luminosité, en affichant les détails dans l'obscurité. Le nouveau moteur de texture de XD Fusion Pro reproduit des détails fins qui font ressortir même la brillance de la surface du verre.

Le téléobjectif doté d'une ouverture F2.1 est composé d'un groupe d'objectifs ultra-lumineux pour capturer plus de lumière. Combiné au capteur RYYB SuperSensing, la quantité de lumière entrant dans le téléobjectif a été augmentée. Les utilisateurs peuvent désormais prendre des photos éclatantes lors de leurs promenades nocturnes en ville, car l'appareil photo peut capturer et faire ressortir les détails des néons des toits au loin, ce qui permet aux consommateurs de capturer la beauté exacte de ce qu'ils voient et de ce qu'ils vivent.

Grâce aux capacités de l'ultra-lumineux et aux capacités de mise au point du module téléobjectif, le Huawei P60 Pro propose une scène Super Moon améliorée. Cette fonction présente la lune lointaine tout en préservant les détails des objets situés au centre de l'image. Il est possible de créer des illusions visuelles de lune dans les palmiers et les nuages.

En outre, le Huawei P60 Pro comprend un groupe d'objectifs zooms à coulisse à long débattement, qui permet de contrôler de manière flexible la distance de mise au point et d'obtenir des images claires, de la photographie à longue distance aux gros plans macro.

Il peut capturer des branches de saule qui dessinent la silhouette de la lune ou la lune brillante près de la fenêtre du lit à une certaine distance. Il permet également de réaliser des macrophotographies précises sans déranger le sujet à courte distance.

Le Huawei P60 Pro est composé de batteries haute capacité de 4815 mAh placées dans un boîtier compact de 8,3 mm d'épaisseur, supportant 88W de Huawei SuperCharge câblé. Il prend également en charge la charge rapide sans fil de 50 W et la charge sans fil inversée de 7,5 W. En utilisant le mode Turbo, le Huawei P60 Pro peut être chargé à moitié en 10 minutes, réalisant un équilibre parfait entre l'autonomie en veille et la vitesse de charge rapide tout en conservant une construction légère.

Le P60 Pro peut accueillir deux cartes nano-SIM 4G. Par contre, la 5G et les services Google ne sont toujours pas au rendez-vous sur ce modèle.

Expérience du système EMUI 13.1 et AppGallery

EMUI 13.1 introduit 3D Weather AOD (Always on Display), qui illustre la pluie, la neige, le temps nuageux ou ensoleillé avec des effets 3D et envoie dynamiquement des notifications sur les changements météorologiques. En même temps, il permet de personnaliser les affichages hors écran avec ses propres photos. Le menu rapide de l'appareil photo affiche également les icônes des modes de prise de vue les plus courants.

Le Huawei P60 Pro est livré avec AppGallery, qui est la plate-forme officielle de distribution d'applications de Huawei.

Disponibilité et tarifs

Le Huawei P60 Pro est disponible au prix de 1199€ pour sa version 8Go+256Go Noir ou Rococo Pearl, et à 1399€ pour le modèle 12Go+512Go Noir ou Rococo Pearl.