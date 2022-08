10 août 2022 à 00h15 par Philippe

Le jeu d'aventure Tower of Fantasy arrive sur mobiles

Tower of Fantasy se déroule plusieurs centaines d'années après notre époque. L'humanité a échappé à la catastrophe environnementale qui a frappé la Terre et s'est réfugiée sur la lointaine planète Aida. Ce jeu en monde ouvert a remporté un franc succès en Chine et les joueurs du reste du monde peuvent en profiter.

Les joueurs évoluent dans un univers de science-fiction post-apocalyptique inspiré des animes, ils pourront faire évoluer librement leurs personnages, découvrir des missions immersives, participer à des combats palpitants et parcourir un monde ouvert d'une grande richesse.

Les joueurs vont apprécier ce monde ouvert coopératif à explorer avec des outils de personnalisation avancée des personnages et des combats armés palpitants comprenant des mouvements physiques réalistes (escalade, vol, natation).

Le jeu est disponible sur l'App Store et Google Play.