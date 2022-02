29 janvier 2022 à 01h51 par Philippe | 08 février 2022 à 09h04

Le jeu mobile, est-il l'avenir des casinos en ligne ?

Le monde a fait du chemin depuis l'invention du téléphone. Le temps des fameux téléphones fixes dont la fonction n'était que de passer des coups de fil est révolu depuis bien longtemps. De nos jours, les smartphones constituent un périphérique génial car ils permettent non seulement de passer des appels comme leurs ancêtres mais également d'accéder à internet, planifier des tâches, s'orienter grâce au GPS et beaucoup plus encore.

Les casinos en ligne sont des plateformes qui proposent à leurs utilisateurs des jeux d'argent. La quasi-totalité des jeux qui se déroulent dans un casino terrestre se retrouvent en ligne (la machine à sous, le poker, la roulette, le craps, etc.). Avec la flambée des smartphones, des tablettes et autres périphériques facilement amovibles, une question s'impose naturellement : le jeu mobile est-il l'avenir des casinos en ligne ? Nous essayerons d'y répondre dans cet article.

Le marché occupé par les smartphones, un argument de poids

Selon des statistiques, en 2019, le nombre de smartphones actifs dans le monde était de plus de 7 milliards, un chiffre supérieur au nombre d'habitants sur terre. C'est dire qu'il y en a au moins un pour chacun. Une chose est sûre, la tendance n'a pas baissé depuis. En raison de leur portabilité et de tous les services qu'ils peuvent rendre, ces petits écrans sont devenus presque indispensables.

Donc, il est tout à fait normal que les casinos en ligne soient pris d'assaut par ces périphériques car, c'est le cas de le dire, tout ou presque se passe sur mobile de nos jours. C'est à juste titre qu'ils sont préférés des joueurs de casino en ligne. Et si, comme beaucoup, vous aimez jouer en déplacement, nous vous suggérons de garder un œil sur les meilleurs casinos mobiles offrant des bonus sans dépôt. Vous pouvez facilement jouer durant une pause, pendant que vous patientez pour avoir un taxi, à l'aéroport en attendant un vol, etc. L'avantage avec un casino mobile est que vous avez une flexibilité totale quant à votre façon de jouer. Faire la même chose avec un ordinateur n'est pas évident.

Les avancées dans le développement des jeux mobiles en vogue dans les casinos en ligne

A la genèse des casinos en ligne, les technologies utilisées pour développer les jeux qui s'y déroulaient faisaient qu'ils n'étaient pas vraiment multiplateformes. On avait donc droit à des sites ou applications qui ne respectaient pas les exigences ergonomiques les plus élémentaires sur mobile.

Mais l'évolution du web et la naissance des technologies telles que HTML5 et CSS3 notamment, a changé la donne. Les plateformes sont responsives et les rendus sur mobile ou sur PC sont presque identiques avec la présence des mêmes éléments. Pour ce qui est des applications mobiles des casinos, comme leurs noms l'indiquent justement, ce sont des logiciels exclusivement dédiés aux appareils mobiles.

Souvent, vous n'avez pas besoin de télécharger une application mobile, car les jeux sont désormais en mode instantané. Ils sont donc jouables directement depuis votre navigateur, ce qui élimine les freins liés aux systèmes d'exploitation des applications mobiles.

Les avancées dans le domaine de la téléphonie mobile

Les grandes entreprises fabricantes de smartphone (Apple, Xiaomi, Samsung, etc.) ne cessent de nous surprendre. Les limites sont constamment repoussées. Les récentes sorties peuvent pleinement rivaliser avec des ordinateurs puissants. Leurs caractéristiques, la mémoire et la vitesse du processeur notamment, font que les jeux sont rapides. Ce qui donne aux joueurs l'impression de jouer en temps réel. Les tablettes également ne restent pas à l'écart de ces avancées fulgurantes. Parfaites hybrides entre les smartphones et les PC, elles offrent aux joueurs une expérience tout aussi réussie qu'avec les téléphones.

Mais les ordinateurs sont toujours présents !

Malgré tous les aspects qui présentent le jeu mobile comme l'avenir du casino en ligne ou peut-être même du casino tout simplement, il n'en demeure pas moins que s'asseoir, prendre son temps et jouer à un jeu dans sur sa plateforme de casino en ligne préférée est unique. Les ordinateurs ont généralement des écrans plus larges, ce qui rend votre expérience avec les jeux plus intéressante.

Nous sommes d'accord que jouer au poker dans le casino en ligne de votre préférence sur PC par exemple, paraît beaucoup plus réaliste que sur un écran plus petit. De base, la quasi-totalité des sites web sont conçus pour être visualisés sur des ordinateurs, ce qui fera que ces derniers présenteront souvent une meilleure interface qu'un smartphone, une tablette ou tout autre mobile.

En outre, les fabricants d'ordinateurs aussi ont suivi la tendance de l'évolution de la technologie. Les dernières générations de PC ont des caractéristiques qui ne laissent personne indifférent. Les mémoires RAM ou ROM sont beaucoup plus importantes. La vitesse des processeurs atteint un niveau qu'il n'était même pas possible d'imaginer quelques années auparavant. Les cartes graphiques (l'élément le plus important en ce qui concerne les jeux) sont également beaucoup plus performantes.