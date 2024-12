01 décembre 2024 à 06h47 par La rédaction | 19 décembre 2024 à 16h06

Le jeu Squid Game Unleashed débarque sur mobile

Crédit Photo : Flickr

Attendue depuis près de trois ans, la suite de la série phénomène Squid Game s’apprête enfin à débouler sur Netflix. Une récente bande-annonce nous en dévoile plus sur la saison 2. Une saison qui semble encore plus vengeresse que la précédente, laissant présager encore davantage de jeux et de sacrifices. Pour les fans de la série sud-coréenne, un bonheur ne vient pas seul car Netflix vient d’annoncer la sortie imminente d’un battle royale multijoueur sur mobile.

La première saison de Squid Game avait tout emporté sur son passage en 2021. En 28 petits jours, le drame coréen avait engrangé plus d’1,6 milliard d’heures de visionnage. Trois ans plus tard, la série trône en tête des plus visionnées sur la plateforme avec un peu plus de 2,2 milliards d’heures au compteur. Ce méga-carton a entraîné dans son sillage la confirmation d’une deuxième saison et la diffusion d’émissions dérivées. Malgré un accueil critique mitigé, la télé-réalité intitulée Squid Game, le défi rassemblait en 2023 plus de 130 millions de spectateurs de par le monde. En 2024, c’est au tour du youtubeur MrBeast de produire pour Prime Video un programme télévisé librement adapté de la série.

Face à ce succès stratosphérique, Netflix a également décidé d’investir l’espace vidéoludique en annonçant il y a trois mois le développement d’un jeu vidéo dont la parution se précise. Prévu pour le 17 décembre prochain, Squid Game Unleashed se présente comme un titre de type battle royale, qui propose aux joueurs de se glisser dans la peau d’un participant au jeu machiavélique de la série. Il leur faudra survivre à toute une panoplie de défis mortels pour émerger en seul vainqueur.

Squid Game Unleashed nous en révèle un peu plus sur son gameplay dans un trailer récent. Cet aperçu visuel nous laisse aussi deviner une direction artistique en cel-shading au style coloré, qui tranche radicalement avec la palette tout en froideur et sobriété de la série. Développé par les Américains de Boss Fight Entertainment, ce jeu mobile est réservé en exclusivité aux abonnés de la plateforme de SVOD. Les plus impatients peuvent même se préinscrire dès à présent sur Google Play et l’App Store pour gagner un skin exclusif, à débloquer le jour du lancement.

Ce n’est pas la première fois que Netflix s’intéresse à la gamification de ses séries phares. La plateforme Netflix Gaming est disponible pour les abonnés français depuis 2021, incluant un accès à des centaines de titres gratuits sur tablettes et mobiles, tous dépourvus d’achats intégrés et de publicité. Son catalogue inclut par ailleurs de nombreuses adaptations de créations Netflix comme Stranger Things: 1984 ou Shadow and Bone : L’Ombre du Fold. Plus étonnant encore, le géant américain s’était déjà aventuré à adapter le thriller dystopique Squid Game dans un format pensé pour les fanas de jeu de hasard.

Netflix a ainsi noué un partenariat avec le développeur iGaming Light & Wonder, lui confiant la création de la machine à sous Squid Game: One Lucky Day.

Pour le géant du streaming, la parution de cette exclusivité mobile s’avère un excellent moyen d’attiser la curiosité des gamers, tout en générant davantage d’engouement à l’approche du deuxième chapitre du phénomène coréen. Netflix n’a d’ailleurs pas lésiné sur les efforts pour entretenir la flamme, multipliant les boutiques éphémères dédiées à la série et les escape games. En magasin, on ne compte plus les jeux de société, les objets dérivés et les livres estampillés Squid Game.

Un remake américain serait même dans les tuyaux, réalisé par nul autre que le cinéaste David Fincher. Tout juste mis en chantier, ce spin-off en langue anglaise devrait transposer l’action aux États-Unis. En somme, l’aventure Squid Game n’est pas près de s’achever. Netflix a néanmoins confirmé que la troisième saison de la série la plus visionnée de son histoire serait celle de la conclusion. Il faudra cependant attendre 2025 pour découvrir ce bouquet final sur les écrans.