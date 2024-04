16 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Le marché de la téléphonie mobile en France : Tendances et analyse au 4ème trimestre 2023

D'après les données de l'Arcep, le marché des télécoms en France continue d'évoluer, avec une croissance ralentie du nombre de cartes SIM. Le revenu des services mobiles, porté uniquement par le segment des forfaits, enregistre à nouveau une moindre croissance : + 1,7 % en un an (- 1,2 point en un an) après dix trimestres compris entre + 3 % et + 6 %.

A l’inverse, la croissance du revenu issu de la vente de terminaux mobiles par les opérateurs s’accélère en 2023 : + 9 % en un an au quatrième trimestre 2023 contre - 1 % environ un an auparavant. Au total, le revenu des services et terminaux mobiles génère un revenu de près de 5 milliards d’euros HT, en hausse de + 3,4 % en un an, soit + 1,4 point en un an.

Le nombre de cartes SIM en service sur le territoire français continue d’augmenter, mais à un rythme qui ralentit graduellement depuis un an. Portée uniquement par le segment des forfaits, la croissance du nombre d’abonnements post-payés n’a jamais été aussi faible : + 1,2 million en un an au quatrième trimestre 2023 contre+ 2,1 millions au quatrième trimestre 2022.

Le nombre de cartes prépayées (7,1 millions) diminue presque continûment depuis plus de dix ans, et de 600 000 en un an ce trimestre. Au total, 83,4 millions de cartes SIM sont en service en France fin décembre 2023. Plus de neuf cartes SIM sur dix sont des forfaits (76,3 millions), avec une proportion de plus en plus importante de forfaits libres d’engagement, c’est-à-dire des forfaits pour lesquels le souscripteur n’est pas ou plus engagé pour une période définie auprès de son opérateur (78 % des forfaits, + 2 points en un an), et de forfaits couplés à un accès fixe conduisant à une réduction tarifaire (33 %, + 1,5 point).

Adoption des réseaux 4G et 5G

Grâce à leur terminal compatible, de plus en plus d’usagers des réseaux mobiles se connectent à internet grâce aux réseaux de quatrième génération et, plus récemment, aux réseaux de cinquième génération. Au 31 décembre 2023, 14 millions de cartes SIM ont été actives sur les réseaux 5G, soit 17 % du nombre total de cartes SIM. La croissance reste soutenue, avec plus de 5 millions de cartes supplémentaires par an depuis un an. Parallèlement, la croissance du nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G, qui s’est maintenue à un rythme compris entre + 10 % et + 13 % en un an entre 2018 et 2021, ralentit progressivement depuis un an et demi. Elle s’élève à + 4 % ce trimestre. Un peu moins de neuf cartes SIM sur dix (87 %, + 3 points en un an) ont été actives sur les réseaux 4G au cours du quatrième trimestre 2023.

Trafic de données mobiles

Le trafic de données mobiles continue de s’accroître, mais à un rythme qui se réduit depuis le début de l’année 2023 (+ 13 % en un an ce trimestre, soit - 19 points en un an). Le trafic par client actif 4Gs’élève à 15,7 Go par mois, soit + 0,7 Go par abonné en un an. Depuis l’étranger, l’usage de données progresse à nouveau depuis deux ans et demi (+ 28 % en un an en moyenne en 2023 après + 61 % en sur l’année 2022), et s’élève à environ 76 000 téraoctets ce trimestre.

Le volume de communications vocales depuis les terminaux mobiles s’élève à 50,4 milliards de minutes au quatrième trimestre 2023, dont huit minutes sur dix sont à destination des téléphones mobiles nationaux, et 7 % sont réalisées en wifi (+ 29 % en un an). Le trafic total de minutes mobiles est stable en rythme annuel faisant suite à deux années de contraction et une année de hausse exceptionnelle de 20 % en un an en 2020 liée à la crise sanitaire. La consommation vocale mensuelle moyenne a ainsi progressivement diminué pour s’établir à un niveau équivalent à celui observé au quatrième trimestre 2019, soit 3h31 par mois ce trimestre (- 2 minutes en un an).

Alors que l’usage moyen issu des réseaux mobiles se maintient à un niveau de plus de trois heures par mois depuis neuf ans, celui issu des réseaux fixes s’amenuise d’année en année. Un abonné à la téléphonie fixe (technologies RTC et VLB confondues) consomme, depuis sa ligne fixe, 58 minutes par mois en moyenne au quatrième trimestre 2023 (- 12 minutes en un an) contre près de 4 heures par mois dix ans auparavant. Au total, la consommation vocale depuis les réseaux fixes et mobiles s’élève à 56,8 milliards de minutes ce trimestre.

Enfin, l’usage de SMS continue de diminuer, à un rythme proche, depuis plus d’un an, des années qui ont précédé la crise sanitaire, compris entre - 6 % et - 10 % par an. La consommation moyenne de SMS par abonné s’élève à 103 SMS par mois, soit - 12 SMS en un an.