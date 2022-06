29 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Le marché des applications et des jeux sur mobile sera en forte hausse au deuxième semestre 2022

Au deuxième semestre 2022, le marché des applications devrait atteindre 34 milliards de téléchargements et 33 milliards de dollars de dépenses pour l'ensemble des applications et des jeux.

Le secteur des applications mobiles conserve sa remarquable puissance financière, le total des dépenses consommateurs pour le trimestre ayant augmenté de 21 % depuis le début de la pandémie au deuxième trimestre 2020.

L'économie des applications reste florissante 15 ans après l'apparition de ce dispositif, et deux ans après son boom alimenté par le confinement. De nouvelles informations fournies par data.ai révèlent que les consommateurs du monde entier devraient dépenser 33 milliards de dollars en applications au deuxième trimestre 2022. Les utilisateurs d'iOS ont augmenté leurs dépenses de 4% par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 22 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, tandis que les dépenses des utilisateurs d'Android sont restées stables par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 11 milliards de dollars au premier trimestre 2022.

Quant au marché du gaming, il devrait générer 30 % de revenus supplémentaires au deuxième trimestre 2022 par rapport au niveau pré-pandémique. Les consommateurs mobiles devraient télécharger plus de 13,5 milliards de jeux et dépenser plus de 21,4 milliards de dollars au cours du trimestre pour maintenir l'essor du secteur alimenté par le COVID.

Il y a quelques semaines, data.ai a dévoilé une étude confirmant que le mobile est désormais la première force dans le domaine du gaming. Grâce à sa grande portée démographique et à sa gamme de jeux, il génère désormais 60 % des dépenses mondiales en jeux. C'est 3,2 fois plus que les revenus du deuxième facteur le plus important : les consoles de salon.

