06 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Le marché du smartphone reconditionné progresse mais a besoin d'être soutenu

Afin de mieux comprendre les consommateurs, Quelbonplan qui est un site de e-commerce dédié aux appareils électroniques reconditionnés en France, a mené une étude sur les freins et motivations qui existent autour de l'achat de produits électroniques reconditionnés. Selon cette étude, l'achat d'un smartphone reconditionné progresse dans les intentions des consommateurs, mais a besoin d'être soutenu.

Une habitude d'achat à la progression fragile

46% des Français ont déjà acheté un smartphone reconditionné, 45% d'entre eux sont même prêts à renouveler l'expérience. Le secteur connaît une croissance à 2 chiffres depuis quelques années ce qui est plutôt encourageant pour la planète. Pourtant, fait étonnant, les 18-34 ans ne seraient que 47% à vouloir renouveler l'expérience en léger retrait par rapport à la moyenne des Français. Enfin, il reste 13% d'indécis et 41% de réfractaires à convaincre de sauter le pas. Le challenge pour les revendeurs est de fidéliser la clientèle déjà acquise en multipliant les gages de confiance et les expériences positives d'une part, et l'aller convaincre les indécis et les réfractaires d'autre part. Si les bénéfices pour l'environnement et le pouvoir d'achat sont bien identifiés par les consommateurs, les gages de qualité et de confiance tangibles et vérifiables manquent encore.

Qualité et fiabilité au coeur du débat

Signal majeur du manque de confiance, 49 % des Français sont d'accord avec l'idée que les appareils reconditionnés tombent plus souvent en panne. Parmi les freins à l'achat 30% placent ce critère en premier, suivi par la durée de vie des appareils perçue comme plus courte (21% des personnes interrogées). Une étude du Credoc publiée en 2021 a pourtant démontré que les remplacements de téléphones neufs ou reconditionnés intervenaient à la même fréquence. Pour lever les doutes sur la durée de vie et le risque de panne, la marketplace a effectue 40 points de contrôle systématiques, et opère une sélection drastique dans le choix des reconditionneurs présents sur son site de vente en ligne. Ces reconditionneurs font l'objet de visites régulières et sont soumis à des conditions strictes pour rester sur la marketplace.

Dis-moi qui tu es et d'où tu viens, et je te choisirai

L'étude met en exergue une préoccupation réelle des Français quant à la provenance des mobiles reconditionnés. Si les freins principaux reposent sur les points relatifs à la fiabilité et à la garantie, l'incapacité à identifier la provenance de l'appareil pousse nombre d'entre eux à renoncer à cet achat. 53% des personnes interrogées placent le reconditionnement "selon des normes connues et fiables" dans leurs premiers critères d'achat, vient ensuite le reconditionnement en France.

Autre fait notable lié lui aussi à la question de la provenance, seuls 19% des personnes interrogées déclarent préférer acheter en ligne, tandis que 36% sont indécis.