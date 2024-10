23 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Le marché du smartphone retrouve le sourire : croissance de 5% au troisième trimestre 2024

Après avoir traversé une période de turbulence, le marché du smartphone semble enfin se redresser. Selon les dernières données de Canalys, les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 5 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2024, marquant un quatrième trimestre consécutif de croissance.

Cette croissance actuelle est principalement stimulée par une demande résiliente dans les économies émergentes, ainsi que par les premiers stades d'un cycle de remplacement en Amérique du Nord, en Chine et en Europe.

Samsung et Apple se livrent une bataille sans merci pour dominer le marché mondial des smartphones. Au troisième trimestre 2024, les deux géants ont chacun capté 18% des expéditions mondiales. Xiaomi conserve sa solide troisième place avec 14% de part de marché, tandis qu'OPPO et vivo se disputent la quatrième et cinquième place, avec respectivement 9% chacun. La croissance d'OPPO est particulièrement soutenue par son succès en Inde et en Amérique latine.

Avec des avancées majeures dans les domaines de la photographie mobile et des écrans flexibles, le Samsung a une nouvelle fois élevé les standards de l'industrie. Les smartphones Samsung sont aujourd'hui synonymes de qualité, de performance et de design avant-gardiste.

Les acteurs comme Xiaomi, Oppo et Vivo gagnent du terrain à grands pas, offrant des alternatives de plus en plus séduisantes aux consommateurs. Avec respectivement 14%, 10% et 8% de part de marché, ces marques asiatiques démontrent également une capacité d'innovation redoutable. Xiaomi, en particulier, continue de surprendre avec des smartphones haut de gamme à prix abordables, tout en misant sur des fonctionnalités innovantes. Oppo et Vivo, quant à eux, se distinguent par des designs soignés et des expériences utilisateur optimisées.