12 novembre 2024

Le marché français du mobile ralentit : les chiffres de l'Arcep

L'Arcep a publié son suivi de l'observatoire des services mobiles au 3e trimestre 2024. Dans son dernier suivi, l'Arcep constate un léger ralentissement de la croissance du marché français. Si le nombre total de cartes SIM atteint un nouveau record de 83,8 millions, la dynamique est moins soutenue qu'auparavant. Ce ralentissement provient de l’affaiblissement de la croissance du segment des forfaits.

Le segment des forfaits ralentit, mais les cartes prépayées tirent leur épingle du jeu

La croissance trimestrielle, qui était de 495 000 cartes il y a un an, n'est plus que de 420 000 au troisième trimestre 2024. Ce phénomène touche tant le marché résidentiel que celui des entreprises, et s'observe tant en métropole qu'en outre-mer, où c'est toutefois le segment des forfaits qui continue de porter la croissance.

Le nombre de cartes prépayées s’élève à 6,9 millions à la fin du troisième trimestre 2024, soit une progression de 100 000 cartes en un trimestre. La croissance trimestrielle de ce segment de marché se renforce, portée par la tenue des jeux olympiques au troisième trimestre 2024, après une croissance de 20 000 cartes au troisième trimestre 2023.

Le marché résidentiel post-payé reste dynamique malgré un ralentissement

La croissance du nombre de forfaits destinés à la clientèle résidentielle s’affaiblit pour le deuxième trimestre consécutif après un trimestre de repli. Cette croissance s’élève à + 245 000 cartes au troisième trimestre 2024 contre + 355 000 un an auparavant. Malgré le recul du nombre de ventes nettes observé depuis trois trimestres en raison de l’augmentation du volume des résiliations, le marché post-payé résidentiel reste dynamique. Les ventes brutes, en hausse depuis fin 2023, enregistrent une croissance élevée au troisième trimestre 2024 (+ 14 % en un an). En conséquence, le volume de numéros conservés après changement d’opérateur progresse fortement, de près de 30 % en un an contre environ + 10 % un an auparavant.

Le marché des entreprises poursuit sa croissance, mais à un rythme moins soutenu

Sur le segment des entreprises, la croissance trimestrielle du nombre de cartes SIM se réduit de près de moitié en un an. Elle s’établit à + 55 000 cartes au troisième trimestre 2024 après une croissance trimestrielle comprise entre + 90 000 et + 190 000 cartes depuis 2019. Toutefois, la croissance annuelle du nombre de cartes SIM (+ 3,4 %) sur ce segment de marché est nettement supérieure à celle du marché post-payé résidentiel (+ 0,6 %).

Le marché des cartes SIM MtoM retrouve des couleurs

En parallèle, le marché des cartes SIM MtoM, après une phase de repli, retrouve des couleurs avec 25,9 millions de cartes en service. Le nombre de ces cartes progresse depuis un an, après deux trimestres de repli lié principalement à un nombre important de résiliations. La croissance trimestrielle du nombre de cartes MtoM reste élevée depuis fin 2023. Elle s’établit à + 650 000 cartes au troisième trimestre 2024.