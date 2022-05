30 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Le mobile prend le pas sur le PC et la console

Un rapport de data.ai et IDC révèle que le mobile prend le pas sur le PC et la console alors que le marché des jeux vidéo devrait atteindre 222 milliards de dollars. En effet, selon le rapport, les jeux mobiles représentent 61% du marché global des jeux, qui devrait atteindre 222 milliards de dollars en 2022.

Le rapport révèle également que les jeux mobiles devraient dépasser les 136 milliards de dollars en 2022, soit une croissance 1,7 fois plus rapide que celle du marché global des jeux. Au niveau mondial, les utilisateurs ont téléchargé 45 % de jeux mobiles en plus par semaine au premier trimestre 2021 par rapport aux niveaux pré-pandémiques, pour atteindre plus de 1,1 milliard de jeux par semaine. Au premier trimestre 2022, les consommateurs ont dépensé plus de 1,6 milliard de dollars par semaine en jeux mobiles sur iOS et Google Play, soit une augmentation de 30 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

L'Asie-Pacifique a connu la plus forte croissance de la part de marché des dépenses mondiales des consommateurs : La Chine a mené la croissance au premier trimestre 2022, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest ont représenté la moitié des dépenses en jeux mobiles.

Le rapport montre que sur mobile, les préférences de genre sont plus variées, avec 8 sous-genres distincts représentés parmi les 10 meilleurs jeux.

Les jeux de base dominent toujours pour les dépenses des consommateurs de l'app store : Les jeux de base avec des fonctionnalités en ligne en temps réel telles que le PvP (joueur contre joueur) ou le jeu multiplateforme parmi les genres les plus populaires dans le spectre des jeux comme PUBG Mobile.

L'appétit pour les jeux hyperconviviaux et de simulation faciles à jouer a bondi en 2021; Les jeux de stratégie 4x March-Battle se sont imposés comme le genre le plus monétisable, tandis que les RPG en monde ouvert ont connu la plus forte hausse des parts de marché des dépenses des consommateurs.

Près de 50 % des principaux jeux mobiles en fonction des dépenses des consommateurs aux États-Unis sont constitués de femmes, tandis que la génération X et les baby-boomers ont connu une croissance constante des dépenses en jeux mobiles.

Dernier constat, le streaming de jeux a augmenté l'engagement et la monétisation : Les plateformes axées sur les jeux, telles que Twitch, Omlet Arcade et BOOYAH Live, ont connu une croissance accélérée de l'engagement en donnant la priorité aux fonctions de création de communautés qui encouragent la connexion et les interactions en temps réel entre les streamers de jeux et le public.