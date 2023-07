24 juillet 2023 à 00h15 par Philippe

Le Murena Fairphone 4 débarque aux Etats-Unis

L'entreprise sociale néerlandaise Fairphone et la start-up du numérique responsable Murena ont passé un partenariat afin de lancer un projet commun sur le marché US. Les utilisateurs américains peuvent désormais se procurer le Murena Fairphone 4. Une avancée majeure pour l'entreprise sociale néerlandaise car les téléphones Fairphone n'étaient jusqu'alors pas disponibles dans le pays.

La collaboration entre les deux marques, elle, n'est pas nouvelle puisque celle-ci démarre dès 2020 avec le Fairphone 3, et la volonté pour l'entreprise néerlandaise de fournir à ses utilisateurs un système d'exploitation plus respectueux de leur vie privée. Fairphone, en tant qu'entreprise éthique, accorde une grande importance aux logiciels libres : dans le cadre de ce partenariat renouvelé, Fairphone offre à ses utilisateurs américains le premier smartphone durable et respectueux de la vie privée, en leur permettant de choisir entre le système d'exploitation Android standard et /e/OS. Cette collaboration inédite offre aux utilisateurs le premier smartphone durable et respectueux de la vie privée.

Contrairement à un iPhone ou un smartphone Android qui envoie plusieurs mégaoctets de vos données personnelles à divers serveurs même si le téléphone est inactif, le Murena One est un smartphone conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs en bloquant la collecte et la transmission des données.

Ses fonctionnalités clés

Sa fonctionnalité widget Advanced Privacy permet aux utilisateurs de garder la main sur la collecte de leurs données grâce à un système d'autorisations, et conserve l'ad-blocking par défaut sur le navigateur. Pour le stockage des données, le Murena One utilise Murena Cloud (anciennement eCloud), alimenté par les logiciels NextCloud et OnlyOffice qui permettent le stockage des fichiers, contacts et courriels en toute sécurité.

Le répertoire d'applications permet d'accéder à presque toutes les applications Android directement depuis le système d'exploitation. Il est possible de vérifier si chaque application respecte vos données personnelles grâce à notre score de confidentialité. Il analyse chaque application pour vous et lui attribue une note de 0 à 10.

Ses caractéristiques

Le Murena One est un smartphone 4G avec une dalle LCD de 6,5 pouces (1080 x 2242 pixels). Il est équipé de 3 capteurs photo/vidéo à l'arrière (respectivement 48, 8 et 5 mégapixels) et d'un capteur avant de 25 mégapixels. Son processeur octa-core Mediatek Helio P60 est couplé à 4 Go de RAM. Sa capacité stockage intégré est de 128 Go qui peut être étendue à l'aide d'une carte SD.

Le téléphone dispose également d'une batterie de 4500 mAh. Il est également équipé d'une double carte SIM, ce qui vous permet de bénéficier de deux lignes téléphoniques avec un seul téléphone.

Le Murena Fairphone 4 est disponible à l'achat sur la boutique en ligne Murena au prix de 599$ pour le 6GB/128GB, et 679$ pour le 8GB/256GB aux États-Unis (et en France). L'appareil est recommandé pour une utilisation avec T-Mobile et les MVNO basés sur le réseau T-Mobile aux États-Unis. L'utilisation du Fairphone 4 avec d'autres opérateurs américains n'est pas recommandée.