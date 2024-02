15 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Le Nokia G22 revient en ce début d'année dans un nouveau coloris "So Peach"

Le Nokia G22 est de retour en 2024 dans un nouveau coloris. Ce smartphone réparable affiche un look dans son coloris So Peach.

Le Nokia G22 est un smartphone Android 12 doté d'un grand écran de 6,52 pouces. Le Nokia G22 peut ajuster le taux de rafraichissement de son écran de 60 à 90 Hz. Il dispose de 4 Go de RAM, d'un processeur Unisoc T606 économe en énergie, d'un espace de stockage généreux de 128 Go et d'une batterie longue durée de 5050 mAh. Côté photo, il dispose d'un triple capteur arrière de 50MP + 2MP + 2MP, et d'un capteur frontal de 8MP pour les selfies.

Conçu pour résister aux chocs et aux rayures, il est doté d'une coque arrière en plastique recyclé robuste et d'un écran protégé par Corning Gorilla Glass 3. Il se distingue par sa facilité de réparation. Le Nokia G22 est également réparable en toute autonomie grâce aux outils, pièces et tutoriels de la communauté iFixit.

Commercialisé en France à 149,99€, le Nokia G22 est un smartphone qui allie technologie et respect de l'environnement à un prix abordable.