20 août 2024 à 00h15 par La rédaction

Le nombre d'abonnements à la 5G devrait avoisiner les 5,6 milliards d'ici à la fin de 2029

La 5G continue de croître dans toutes les régions. Environ 160 millions d'abonnements 5G ont été ajoutés dans le monde au cours des trois premiers mois de 2024, ce qui porte le total à plus de 1,7 milliard. Près de 600 millions de nouveaux abonnements sont attendus pour l'ensemble de l'année 2024 selon le dernier rapport Ericsson Mobility Report.

Les chercheurs estiment que le nombre d'abonnements 5G avoisinera les 5,6 milliards d'ici à la fin de 2029 - la couverture de la population 5G mondiale au-delà de la Chine continentale devant doubler, passant de 40 % à la fin de 2023 à 80 % d'ici à la fin de 2029.

La 5G devrait représenter environ 60 % de tous les abonnements mobiles d'ici à la fin de 2029.

Couverture 5G : expansion rapide et disparités régionales

Au niveau régional, l'Amérique du Nord devrait avoir le taux de pénétration le plus élevé d'ici à la fin de 2029, avec 90 % (ou 430 millions) d'abonnements à la 5G.

En Inde, les abonnements 5G devraient passer de 119 millions à la fin de 2023 (environ 10 % de tous les abonnements mobiles dans le pays) à environ 840 millions (65 % de tous les abonnements) à la fin de 2029.

Expérience utilisateur 5G : performances supérieures et temps de réponse courts

En ce qui concerne l'expérience de l'utilisateur, les statistiques d'un opérateur de premier plan révèlent que 97 % de toutes les activités de l'utilisateur sur la bande moyenne de la 5G ont atteint un temps d'accès au contenu inférieur à 1,5 seconde, contre 67 % sur la bande basse de la 5G et 38 % sur la 4G (toutes bandes confondues).

Trafic de données mobiles : croissance continue et domination croissante de la 5G

Le taux de couverture de la population en bande moyenne 5G en dehors de la Chine continentale a atteint 35 %. L'Amérique du Nord et l'Inde ont procédé à des déploiements rapides, atteignant respectivement 85 et 90 % de couverture en bande moyenne.

En glissement annuel, le trafic de données des réseaux mobiles a été revu à la baisse par les chercheurs du rapport sur la mobilité d'Ericsson en comparaison avec le rapport de novembre 2023. Ceci est dû à des changements dans les données sous-jacentes, tels que des chiffres inférieurs rapportés par les régulateurs et les opérateurs dans les marchés denses pour le second semestre de 2023.

Le trafic de données sur les réseaux mobiles a augmenté de 25 % en glissement annuel entre la fin mars 2023 et la fin mars 2024, principalement en raison de la migration des abonnés vers des générations plus récentes et des services à forte intensité de données, tels que la vidéo.

Le trafic de données mobiles devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé d'environ 20 % jusqu'à la fin de 2029. Environ un quart de toutes les données des réseaux mobiles étaient gérées par la 5G à la fin de 2023. Ce chiffre devrait atteindre environ 75 % à la fin de 2029.