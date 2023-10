13 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 5G franchit la barre des 10 millions

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms au 2ème trimestre 2023. Pour ce qui est de la téléphonie mobile, le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 5G franchit la barre des 10 millions au deuxième trimestre 2023. Les utilisateurs de ces réseaux étaient moins d'un million au deuxième trimestre 2021 ; ils sont dorénavant 10,4 millions à avoir été actifs sur ces réseaux au cours du deuxième trimestre 2023. La proportion d'utilisateurs 5G s'élève ainsi à 13 % du nombre total de cartes SIM en service, soit + 7 points en un an. Le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux 4G s'élève lui à 70 millions au deuxième trimestre 2023, soit 85 % du nombre total de cartes SIM. La croissance de la consommation de données sur les réseaux mobiles reste soutenue. Le trafic par client actif 4G s'élève à 15,4 Go par mois, soit + 1,8 Go en un an et par abonné. En ce qui concerne la consommation vocale moyenne, elle s'élève à 3h29 par mois au deuxième trimestre 2023. Sur 49,5 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 5,7 % l'ont été en voix sur Wi-Fi, un service disponible chez les opérateurs depuis plus de deux ans, utilisé pour améliorer la couverture téléphonique mobile au sein des bâtiments. La croissance de la consommation vocale en voix sur Wi-Fi s'élève à + 24 % au deuxième trimestre 2023, tandis que la consommation vocale totale depuis les terminaux mobiles se contracte de - 2 % en un an.