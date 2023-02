14 février 2023 à 03h00 par Philippe

Le nombre de cartes SIM continue à augmenter en France

Au 31 décembre 2022, le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) atteint 82,6 millions. Au total, le nombre de cartes SIM progresse de 1,9 million en un an contre 2,3 millions un an plus tôt.

En métropole, la croissance du marché mobile ralentit : le nombre de cartes SIM s'élève à 79,9 millions, en hausse de 80 000 cartes en un trimestre, contre +570 000 au quatrième trimestre 2021. Cette croissance modérée provient de la résiliation des 260 000 cartes SIM post-payées grand public inactives, mais également du net ralentissement de la croissance de ce segment de marché. Ainsi, le marché est moins dynamique, un an après la croissance élevée en 2021 en lien avec le rebond de l'activité économique. Les ventes brutes, qui avaient progressé de 3 % en 2021, diminuent de 5 % en un an au quatrième trimestre 2022. Parallèlement, le nombre de numéros portés se contracte de 17 %.

La croissance annuelle du nombre de cartes SIM en service dans les départements et collectivités d'outre-mer est supérieure à 3 % pour le cinquième trimestre consécutif et atteint 3,8 % ce trimestre. Avec 27 000 cartes supplémentaires en un trimestre, le nombre de cartes SIM en outre-mer s'élève à 2,8 millions, soit un niveau qui n'avait jamais été atteint auparavant.

