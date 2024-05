16 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Le nombre de cartes SIM diminue nettement au premier trimestre 2024

L'Arcep a publié le suivi de l'observatoire des services mobiles au 1er trimestre 2024. 83,3 millions de cartes SIM en service, un chiffre en recul de 150 000 sur le trimestre. Ce recul intervient après une contraction de 50 000 cartes au premier trimestre 2023 suivie par trois trimestres de croissance ralentie. La croissance trimestrielle du nombre de forfaits (+ 65 000 cartes SIM au cours du trimestre, contre + 260 000 cartes un an auparavant) ne permet pas de compenser la baisse soutenue du nombre de cartes prépayées (- 220 000 cartes au premier trimestre 2024).

Malgré une légère hausse du nombre de forfaits (+65 000 cartes), la baisse des cartes prépayées (-220 000 cartes) tire le marché vers le bas. Il s'agit du troisième trimestre consécutif de baisse du nombre de cartes prépayées. En résumé, le marché des cartes SIM en France connait un ralentissement depuis le début de l'année 2024, porté par la baisse des cartes prépayées.

Le segment des entreprises porte la croissance du nombre de forfaits sur le marché métropolitain malgré une progression qui ralentit depuis un an. En revanche, la croissance annuelle du nombre de ces cartes (+ 3,9 % en un an) reste nettement supérieure à celle du marché résidentiel (+ 0,3 % en un an).

Le nombre de cartes SIM en service dans les départements et collectivités d'outre-mer s'élève à 2,6 millions au premier trimestre 2024. Le nombre de cartes SIM enregistre une légère croissance (+ 6 000 cartes en un trimestre) après quatre trimestres de repli.

Le marché des cartes SIM MtoM (Machine-to-Machine) continue sur sa lancée positive avec une hausse de 24,9 millions d'unités au premier trimestre 2024. Cette progression s'inscrit dans une dynamique de croissance trimestrielle consécutive, après deux trimestres de recul dus à des résiliations importantes. Comparé au premier trimestre 2023, le marché connait une accélération notable, avec 480 000 cartes SIM MtoM activées en plus, contre 310 000 l'année dernière.