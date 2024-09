06 septembre 2024 à 15h16 par La rédaction | 06 septembre 2024 à 17h16

Le Nothing Phone (2a) Plus arrive le 10 septembre en France : découvrez ses spécificités

Le lancement du Nothing Phone 3 est désormais prévu pour 2025. Pour combler l'attente des consommateurs, le constructeur présente le Phone (2a) Plus, une version optimisée du (2a). Son tarif vient d'être dévoilé.

Le Phone (2a) Plus peut être précommandé depuis le 6 septembre au prix recommandé de 449 € dans les coloris noir et gris sur nothing.tech. À partir du 10 septembre, le Phone (2a) Plus (12GB+256GB) sera également disponible chez les partenaires suivants en gris : Fnac, Boulanger, LDLC, Bouygues Télécom, Free, Amazon.

Au niveau de ses carctéristiques, le Phone (2a) Plus est doté d'un écran AMOLED flexible FHD+ de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1 300 nits. Grâce à la technologie Active Matrix (le AM dans AMOLED). Son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz s'ajuste de manière transparente au contenu, et au taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Il est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, gravé en 4 nm TSMC Gen 2. Ce processeur octocœur, cadencé jusqu'à 3,0 GHz, offre des performances accrues par rapport au modèle précédent. De plus, le GPU ARM Mali-G610 MC4 garantit une expérience visuelle plus fluide.

La technologie Nothing's Smart Clean optimise en permanence le système, en supprimant les fichiers inutiles, en accélérant les transferts de données et en étendant la mémoire vive jusqu'à 20 Go pour un multitâche sans faille."

Depuis le lancement du Phone (2a) en mars, l'équipe de Nothing a sorti différentes mises à jour de logiciel avec de nombreuses améliorations de la caméra. Ces mises à jour ont permis d'affiner l'expérience de la caméra en améliorant la précision des couleurs, la saturation et en optimisant la consistance des couleurs. De plus, ils ont amélioré la précision du flou, la vitesse de chargement de l'application caméra et les performances globales.

Une expérience photographique améliorée

Ce modèle est doté d'un grand capteur principal de 50 Mégapixels avec un objectif f/1,88 et d'un capteur ultra large 50 Mégapixels avec un champ de vision de 114° degrés. La caméra frontale est de 50 Mégapixels pour des selfies. Les trois capteurs permettent une sortie photo directe de 50 MP, une capture de photo en HDR et un enregistrement vidéo en 4K.

Équipé du moteur TrueLens et de son mode AI Vivid, le smartphone utilise des algorithmes avancés pour optimiser les couleurs et les détails de chaque photo, offrant ainsi un rendu photographique d'une grande précision. La fonction Ultra XDR, développée en collaboration avec Google, améliore l'éclairage dans des conditions difficiles en ajustant la luminosité des pixels jusqu'à 5 fois.

Parmi les autres fonctionnalités, citons la capture de mouvement pour des photos d'action sans flou, le mode nuit pour des photos en basse lumière et l'optimiseur de portrait AI pour des photos de groupe parfaites.

Un logiciel riche en fonctionnalités

Avec Nothing OS 2.6, Nothing a élargi sa bibliothèque avec des widgets plus fonctionnels pour des interactions réfléchies sur les écrans d'accueil et de verrouillage. Les widgets sont dotés de vues et d'animations qui permettent de faire défiler les informations.

Suite à l'intégration de ChatGPT plus tôt dans l'année, Nothing a développé le News Reporter Widget. Il s'agit d'un condensé quotidien qui s'appuie sur la technologie de l'IA pour rassembler les nouvelles du jour dans un format simple. Il est disponible sur tous les smartphones Nothing via l'application Nothing Widgets sur le Google Play Store.

Le widget fournit des informations sélectionnées parmi huit genres possibles : affaires, divertissement, généralités, santé, sciences, sports et technologie. Le système d'IA résume ensuite les articles d'actualité provenant de sources d'information en langue anglaise en fonction de leur catégorie et les convertit en audio. Chaque résumé d'article dure une minute, avec un total de 8 articles par jour. Chaque matin (heure locale relative), le widget sera automatiquement actualisé avec une nouvelle banque d'histoires. Pour passer un article, il suffit de se rendre dans le panneau des paramètres rapides ou dans le widget Media Player. News Reporter fonctionne instantanément, sans inscription préalable.

Le Phone (2a) Plus est livré avec Android 14 et bénéficie d'un nombre impressionnant de mises à jour logicielles pendant trois ans et de mises à jour de sécurité pendant quatre ans.

Une autonomie solide et une charge rapide

Le Phone (2a) Plus est doté d'une fonction de charge rapide 50W, ce qui signifie qu'il peut être chargé jusqu'à l'autonomie d'une journée en moins de 20 minutes. Il est équipé d'une batterie de 5000 mAh et peut conserver plus de 90% de sa capacité initiale, même après 1000 cycles de charge,

Au dos du téléphone, le Phone (2a) Plus conserve l'emblématique interface Glyph. Il s'agit d'une nouvelle façon d'interagir avec un smartphone qui encourage les gens à poser leur écran et à se référer à des motifs lumineux et sonores pour obtenir des informations clés. L'interface Glyph conserve toutes les fonctionnalités du Phone (2a), y compris le Glyph Timer et le Glyph Progress qui utilisent des intégrations tierces, tout en illuminant la nouvelle esthétique métallique distincte du Phone (2a) Plus.